Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH TechHub Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo sự phân công

Phụ trách quản lý, lưu trữ các chứng từ kế toán.

Kiểm tra và nhập dữ liệu kế toán vào hệ thống theo yêu cầu.

Nhập sổ sách kế toán

Kiểm tra và nhập hoá đơn mua vào bán ra

Hỗ trợ lưu trữ sổ sách kế toán, sắp xếp chứng từ

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối đang theo học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán

Có khả năng làm Full-time

Kĩ năng tin học văn phòng khá (Microsoft Word, Excel)

Chăm chỉ, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm, ham học hỏi.

Tại Công ty TNHH TechHub Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ lương từ 2-4M theo tháng tùy theo khả năng làm việc

Được đào tạo bài bản kiến thức & tích lũy kinh nghiệm về kế toán

Được tham gia các hoạt động teambuilding, sinh nhật, free gửi xe, ăn nhẹ hàng ngày,...

Môi trường trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng

Có thể được xem xét trở thành nhân viên chính thức trong thời gian làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TechHub Việt Nam

