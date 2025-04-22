Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH TechHub Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH TechHub Việt Nam
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo sự phân công
Phụ trách quản lý, lưu trữ các chứng từ kế toán.
Kiểm tra và nhập dữ liệu kế toán vào hệ thống theo yêu cầu.
Nhập sổ sách kế toán
Kiểm tra và nhập hoá đơn mua vào bán ra
Hỗ trợ lưu trữ sổ sách kế toán, sắp xếp chứng từ
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối đang theo học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán
Tại Công ty TNHH TechHub Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ lương từ 2-4M theo tháng tùy theo khả năng làm việc
Được đào tạo bài bản kiến thức & tích lũy kinh nghiệm về kế toán
Được tham gia các hoạt động teambuilding, sinh nhật, free gửi xe, ăn nhẹ hàng ngày,...
Môi trường trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng
Có thể được xem xét trở thành nhân viên chính thức trong thời gian làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TechHub Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
