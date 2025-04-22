Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH TechHub Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH TechHub Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Công ty TNHH TechHub Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
Công ty TNHH TechHub Việt Nam

Thực tập sinh kế toán

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH TechHub Việt Nam

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo sự phân công
Phụ trách quản lý, lưu trữ các chứng từ kế toán.
Kiểm tra và nhập dữ liệu kế toán vào hệ thống theo yêu cầu.
Nhập sổ sách kế toán
Kiểm tra và nhập hoá đơn mua vào bán ra
Hỗ trợ lưu trữ sổ sách kế toán, sắp xếp chứng từ
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối đang theo học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán
Có khả năng làm Full-time
Kĩ năng tin học văn phòng khá (Microsoft Word, Excel)
Chăm chỉ, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm, ham học hỏi.

Tại Công ty TNHH TechHub Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ lương từ 2-4M theo tháng tùy theo khả năng làm việc
Được đào tạo bài bản kiến thức & tích lũy kinh nghiệm về kế toán
Được tham gia các hoạt động teambuilding, sinh nhật, free gửi xe, ăn nhẹ hàng ngày,...
Môi trường trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng
Có thể được xem xét trở thành nhân viên chính thức trong thời gian làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TechHub Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TechHub Việt Nam

Công ty TNHH TechHub Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 82 ngõ 116 Nhân Hoà, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-ke-toan-thu-nhap-2-4-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job351233
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần ô tô con đường mới
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần ô tô con đường mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
Công ty Cổ phần ô tô con đường mới
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Bolt Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 8 Triệu
Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Isofh
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Isofh
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP
Hạn nộp: 01/03/2026
Hà Nội Còn 167 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần ô tô con đường mới
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần ô tô con đường mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
Công ty Cổ phần ô tô con đường mới
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Bolt Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 8 Triệu
Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty CP Beta Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty CP Beta Media
2 - 2.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần TCC & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu Công ty Cổ phần TCC & Partners
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Tư Vấn Doanh Nghiệp AMI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Tư Vấn Doanh Nghiệp AMI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty TNHH Hoei VN
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Thông minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Thông minh
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company
3 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán công ty tnhh dịch vụ tư vấn hà thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu công ty tnhh dịch vụ tư vấn hà thành
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Bolt Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần ô tô con đường mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu Công ty Cổ phần ô tô con đường mới
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm