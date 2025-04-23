Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KDT Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Tiếp nhận thông tin đơn hàng từ kinh doanh
Xuất hóa sản phẩm theo đúng quy trình công ty
Kiểm tra, đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ.
Thực hiện việc nhập, xuất tồn vào cuối ngày.
Lập, theo dõi thu hồi các biên bản thu hồi chỉnh sửa, thanh hủy hóa đơn kịp thời.
Sắp xếp,bảo quản và lưu trữ hóa đơn, hàng hoá.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm < 01 năm hoặc chưa có kinh nghiệm;
Trình độ: Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính
Vi tính: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng Excel, Word...
Khả năng làm việc độc lập; Cẩn thận, chăm chỉ, ham học hỏi, có tính kỷ luật, năng động.
Trung thực trong công việc.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của phòng kế toán
Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam
