Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KDT Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Tiếp nhận thông tin đơn hàng từ kinh doanh

Xuất hóa sản phẩm theo đúng quy trình công ty

Kiểm tra, đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ.

Thực hiện việc nhập, xuất tồn vào cuối ngày.

Lập, theo dõi thu hồi các biên bản thu hồi chỉnh sửa, thanh hủy hóa đơn kịp thời.

Sắp xếp,bảo quản và lưu trữ hóa đơn, hàng hoá.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm < 01 năm hoặc chưa có kinh nghiệm;

Trình độ: Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính

Vi tính: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng Excel, Word...

Khả năng làm việc độc lập; Cẩn thận, chăm chỉ, ham học hỏi, có tính kỷ luật, năng động.

Trung thực trong công việc.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của phòng kế toán

