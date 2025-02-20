Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 160 Hiền Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
- Thực hiện các nghiệp vụ xuất hóa đơn bán hàng
- Theo dõi hợp đồng bán hàng, tính toán chiết khấu cho khách hàng đảm bảo chính sách kinh doanh hiệu quả.
- Thực hiện báo cáo doanh thu bán háng, báo cáo công nợ
- Sắp xếp và lưu trữ chứng từ.
- Hoàn thành các nhiệm vụ phân công của kế toán, người hướng dẫn
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm 4 tại các trường Cao đẳng, Đại Học chuyên ngành Kế Toán, Tài Chính.
- Tin học văn phòng (word, excel, outlook, powerpoint) sử dụng ở mức căn bản.
- Trung thực, cẩn thận, hòa đồng, năng động, vui vẻ, có trách nhiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp bữa trưa ăn tại văn phòng.
- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và hiện đại.
- Được tham gia các hoạt động cùng công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
