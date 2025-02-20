Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 160 Hiền Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Thực hiện các nghiệp vụ xuất hóa đơn bán hàng

- Theo dõi hợp đồng bán hàng, tính toán chiết khấu cho khách hàng đảm bảo chính sách kinh doanh hiệu quả.

- Thực hiện báo cáo doanh thu bán háng, báo cáo công nợ

- Sắp xếp và lưu trữ chứng từ.

- Hoàn thành các nhiệm vụ phân công của kế toán, người hướng dẫn

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 4 tại các trường Cao đẳng, Đại Học chuyên ngành Kế Toán, Tài Chính.

- Tin học văn phòng (word, excel, outlook, powerpoint) sử dụng ở mức căn bản.

- Trung thực, cẩn thận, hòa đồng, năng động, vui vẻ, có trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp bữa trưa ăn tại văn phòng.

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và hiện đại.

- Được tham gia các hoạt động cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA

