Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty CP Magenweb Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 12A, tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Thực tập sinh kế toán

- Hỗ trợ kiểm tra và nhập dữ liệu kế toán vào hệ thống theo yêu cầu.

- Hỗ trợ kiểm tra chứng từ kế toán, định khoản nghiệp vụ phát sinh.

- Hỗ trợ phụ trách quản lý, lưu trữ các chứng từ kế toán.

- Hỗ trợ kê khai thuế, quyết toán thuế TNCN, TNDN, lập BCTC.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

- Là sinh viên các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng,... hoặc sinh viên năm cuối các trường Đại học

- Có thể làm việc toàn thời gian.

- Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm, ham học hỏi.

- Thành thạo vi tính văn phòng.

Quyền Lợi

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp đúng chuyên ngành và năng động

- Tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế

- Được hỗ trợ hoàn thành báo cáo tốt nghiệp

-Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

- Được hưởng trợ cấp theo chính sách của Thực tập sinh : 2.000.000 vnd/ tháng

