Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty CP Magenweb Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty CP Magenweb Việt Nam
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 12A, tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
- Hỗ trợ kiểm tra và nhập dữ liệu kế toán vào hệ thống theo yêu cầu.
- Hỗ trợ kiểm tra chứng từ kế toán, định khoản nghiệp vụ phát sinh.
- Hỗ trợ phụ trách quản lý, lưu trữ các chứng từ kế toán.
- Hỗ trợ kê khai thuế, quyết toán thuế TNCN, TNDN, lập BCTC.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Là sinh viên các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng,... hoặc sinh viên năm cuối các trường Đại học
- Có thể làm việc toàn thời gian.
- Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm, ham học hỏi.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Có thể làm việc toàn thời gian.
- Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm, ham học hỏi.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
Tại Công ty CP Magenweb Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp đúng chuyên ngành và năng động
- Tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế
- Được hỗ trợ hoàn thành báo cáo tốt nghiệp
-Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
- Được hưởng trợ cấp theo chính sách của Thực tập sinh : 2.000.000 vnd/ tháng
- Tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế
- Được hỗ trợ hoàn thành báo cáo tốt nghiệp
-Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
- Được hưởng trợ cấp theo chính sách của Thực tập sinh : 2.000.000 vnd/ tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Magenweb Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI