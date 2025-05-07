Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN IVS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 180 - 182 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ phòng Kế toán trong các công việc hành chính và nghiệp vụ hàng ngày.

Nhập liệu hóa đơn, chứng từ vào hệ thống kế toán.

Kiểm tra, đối chiếu, ra soát số liệu giữa các bộ phận liên quan.

Hỗ trợ sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng hoặc quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán, tài chính.

Chịu khó học hỏi, siêng năng, cẩn thận, tỉ mỉ.

Có tư duy logic.

Nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng tự hoạch định công việc, chịu được áp lực cao, thích ứng với môi trường làm việc.

Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IVS Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kiến thức và kỹ năng thực tế về nghiệp vụ kế toán.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Được tham gia các hoạt động về teambuilding, tea break, sinh nhật,…

Hỗ trợ chi phí gửi xe

Hỗ trợ dấu mộc xác nhận thực tập.

Sau đợt thực tập nếu có nguyện vọng và đạt yêu cầu sẽ được xem xét thành nhân viên chính thức

Chế độ sau khi kí hợp đồng chính thức

Lương trả theo năng lực nhân viên, lương thử việc nhận 100% lương chính thức

Xét tăng lương 1 lần/năm, mức thu nhập gia tăng theo năng suất và kinh nghiệm nhân viên đóng góp thực tế vào dự án.

Công tác phí và trợ cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chuyên môn

Chính sách bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe

Khám sức khỏe hàng năm tại các cơ sở y tế uy tín chất lượng cao

Thưởng Tết, thưởng lễ 2/9, 30/4 (10% lương gross tùy tình hình kinh doanh)

Thưởng thâm niên nhân viên 5 năm, 10 năm,… một chuyến du lịch trị giá 5 triệu (5 năm), 10 triệu (10 năm),… và được nghỉ 03 ngày có hưởng lương

Các khóa đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ liên tục được tổ chức cho các nhóm đối tượng khác nhau

Quà tặng nhân viên các dịp: sinh nhật, trung thu, 8/3, Tết ,..

Du lịch ở resort tiêu chuẩn 4, 5 sao

Nhiều chương trình team building, câu lạc bộ ngoại khóa và các hoạt động tình nguyện

Tham gia các event lớn của công ty như Sinh nhật công ty, Year End Party.

Chính sách học bổng hấp dẫn cho con em nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IVS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin