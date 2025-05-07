Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN IVS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IVS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 180
- 182 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ phòng Kế toán trong các công việc hành chính và nghiệp vụ hàng ngày.
Nhập liệu hóa đơn, chứng từ vào hệ thống kế toán.
Kiểm tra, đối chiếu, ra soát số liệu giữa các bộ phận liên quan.
Hỗ trợ sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng hoặc quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán, tài chính.
Chịu khó học hỏi, siêng năng, cẩn thận, tỉ mỉ.
Có tư duy logic.
Nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng tự hoạch định công việc, chịu được áp lực cao, thích ứng với môi trường làm việc.
Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IVS Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo kiến thức và kỹ năng thực tế về nghiệp vụ kế toán.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Được tham gia các hoạt động về teambuilding, tea break, sinh nhật,…
Hỗ trợ chi phí gửi xe
Hỗ trợ dấu mộc xác nhận thực tập.
Sau đợt thực tập nếu có nguyện vọng và đạt yêu cầu sẽ được xem xét thành nhân viên chính thức
Chế độ sau khi kí hợp đồng chính thức
Lương trả theo năng lực nhân viên, lương thử việc nhận 100% lương chính thức
Xét tăng lương 1 lần/năm, mức thu nhập gia tăng theo năng suất và kinh nghiệm nhân viên đóng góp thực tế vào dự án.
Công tác phí và trợ cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chuyên môn
Chính sách bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe
Khám sức khỏe hàng năm tại các cơ sở y tế uy tín chất lượng cao
Thưởng Tết, thưởng lễ 2/9, 30/4 (10% lương gross tùy tình hình kinh doanh)
Thưởng thâm niên nhân viên 5 năm, 10 năm,… một chuyến du lịch trị giá 5 triệu (5 năm), 10 triệu (10 năm),… và được nghỉ 03 ngày có hưởng lương
Các khóa đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ liên tục được tổ chức cho các nhóm đối tượng khác nhau
Quà tặng nhân viên các dịp: sinh nhật, trung thu, 8/3, Tết ,..
Du lịch ở resort tiêu chuẩn 4, 5 sao
Nhiều chương trình team building, câu lạc bộ ngoại khóa và các hoạt động tình nguyện
Tham gia các event lớn của công ty như Sinh nhật công ty, Year End Party.
Chính sách học bổng hấp dẫn cho con em nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IVS
