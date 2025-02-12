Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông WOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 4 Triệu

Mức lương Từ 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 25 Lê Trung Nghĩa, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Từ 4 Triệu

+ Hạch toán, báo cáo thu/chi hằng ngày.

+ Theo dõi quản lý và sắp xếp hợp đồng khách hàng, nhà cung cấp và nội bộ.

+ Hỗ trợ trong việc giao dịch Ngân hàng.

+ Kiểm tra hợp đồng, chứng từ.

+ Tập hợp, lưu trữ và quản lý hóa đơn.

+ Hướng dẫn các phòng ban khác thực hiện đúng các trình tự, thủ tục thanh toán và tạm ứng.

+ Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Không yêu cầu kinh nghiệm.

+ Sinh viên năm 3, 4, tốt nghiệp từ Cao đẳng, ĐH các ngành Kế toán, kiểm toán

+ Có laptop cá nhân

+ Nắm các kiến thức về kế toán

+ Sử dụng tốt ứng dụng văn phòng (Excel, Word...)

+ Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc

+ Cần mẫn, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông WOW Thì Được Hưởng Những Gì

+ Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

+ Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập

+ Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông WOW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin