Tuyển Thực tập sinh kế toán Dezan Shira & Associates làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - lầu 5, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán tại văn phòng

- Hỗ trợ soạn thảo các chứng từ kế toán, hợp đồng

- Hỗ trợ in ấn chứng từ, hóa đơn. Xuất hóa đơn, điều chỉnh hóa đơn Vat

- Hỗ trợ kiểm tra chứng từ thanh toán

- Hỗ trợ nhập liệu một số chứng từ, chi phí lên phần mềm kế toán

- Một số công việc khác được phân công bởi trưởng nhóm, quản lý.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng trở lên

- Sử dụng tin học văn phòng excel/word thành thạo, ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán như Misa/Amis

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

- Ưu tiên các bạn có thể giao tiếp được Tiếng Anh (không bắt buộc)

Tại Dezan Shira & Associates Thì Được Hưởng Những Gì

- 2.000.000 VND -3.000.000 VND mỗi tháng

- Làm việc trong môi trường quốc tế

- Được đào tạo nghiệp vụ

- Có được những kinh nghiệm làm việc thực tế

- Tham gia các hoạt động của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dezan Shira & Associates

