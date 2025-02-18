Tuyển Thực tập sinh kế toán Dezan Shira & Associates làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Dezan Shira & Associates
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- lầu 5, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán tại văn phòng
- Hỗ trợ soạn thảo các chứng từ kế toán, hợp đồng
- Hỗ trợ in ấn chứng từ, hóa đơn. Xuất hóa đơn, điều chỉnh hóa đơn Vat
- Hỗ trợ kiểm tra chứng từ thanh toán
- Hỗ trợ nhập liệu một số chứng từ, chi phí lên phần mềm kế toán
- Một số công việc khác được phân công bởi trưởng nhóm, quản lý.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng trở lên
- Sử dụng tin học văn phòng excel/word thành thạo, ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán như Misa/Amis
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.
- Ưu tiên các bạn có thể giao tiếp được Tiếng Anh (không bắt buộc)
Tại Dezan Shira & Associates Thì Được Hưởng Những Gì
- 2.000.000 VND -3.000.000 VND mỗi tháng
- Làm việc trong môi trường quốc tế
- Được đào tạo nghiệp vụ
- Có được những kinh nghiệm làm việc thực tế
- Tham gia các hoạt động của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dezan Shira & Associates
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
