Tuyển Thực tập sinh kế toán Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Galaxy Innovation Hub, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ kiểm tra chứng từ hồ sơ, nghiệp vụ kế toán

Thu thập thông tin, ghi chép số liệu, kiểm tra thông tin hệ thống

Hỗ trợ làm báo cáo, nhập dữ liệu

Học hỏi và hỗ trợ các công tác nghiệp vụ của phòng:

Thực hiện công tác hạch toán hàng ngày các giao dịch phát sinh trong hoạt động phát hành và thanh toán thẻ.

Đối chiếu và kiểm tra chứng từ cuối ngày/ tài khoản đảm bảo khớp đúng số liệu, thực hiện công tác kế toán nội bộ khác theo sự phân công của cấp trên.

Tổ chức lưu trữ chứng từ kế toán tại Trung tâm Thẻ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên đại học năm cuối Ngành Tài Chính - Kế toán

Có thái độ cầu tiến, ham học hỏi, luôn nỗ lực học tập và làm việc

Thành thạo tin học văn, có kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán

Có các kỹ năng mềm khác như: giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian,...

Thực tập Fulltime từ T2 - T6, thời gian thực tập tối thiếu: 3 tháng

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc tại Ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á 7 năm liền

Được đào tạo các kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực Ngân hàng

Được trải nghiệm và chia sẻ các kinh nghiệm làm việc thực tế

Hỗ trợ phụ cấp theo quy định của Ngân hàng

Hỗ trợ báo cáo thực tập theo quy định của nhà trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

