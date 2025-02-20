Tuyển Thực tập sinh kế toán Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
- Hồ Chí Minh: Galaxy Innovation Hub, Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ kiểm tra chứng từ hồ sơ, nghiệp vụ kế toán
Thu thập thông tin, ghi chép số liệu, kiểm tra thông tin hệ thống
Hỗ trợ làm báo cáo, nhập dữ liệu
Học hỏi và hỗ trợ các công tác nghiệp vụ của phòng:
Thực hiện công tác hạch toán hàng ngày các giao dịch phát sinh trong hoạt động phát hành và thanh toán thẻ.
Đối chiếu và kiểm tra chứng từ cuối ngày/ tài khoản đảm bảo khớp đúng số liệu, thực hiện công tác kế toán nội bộ khác theo sự phân công của cấp trên.
Tổ chức lưu trữ chứng từ kế toán tại Trung tâm Thẻ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thái độ cầu tiến, ham học hỏi, luôn nỗ lực học tập và làm việc
Thành thạo tin học văn, có kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán
Có các kỹ năng mềm khác như: giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian,...
Thực tập Fulltime từ T2 - T6, thời gian thực tập tối thiếu: 3 tháng
Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo các kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực Ngân hàng
Được trải nghiệm và chia sẻ các kinh nghiệm làm việc thực tế
Hỗ trợ phụ cấp theo quy định của Ngân hàng
Hỗ trợ báo cáo thực tập theo quy định của nhà trường
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI