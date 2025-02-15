Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Tư Vấn Kiểm Toán Hoàng Gia Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh của khách hàng được phân công vào phần mềm kế toán như: hoá đơn đầu vào, hoá đơn đầu ra, sổ thu chi tiền mặt, chứng từ ngân hàng

Thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT hàng tháng / quý, thuế TNCN, và thuế TNDN theo các khách hàng được phân công

Xử lý các hồ sơ kế toán

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng kế toán

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Những sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán, kiểm toán và tài chính doanh nghiệp;

Tiếng Anh Toeic 500 hoặc Ielts 5.0 trở lên;

Thông thạo máy tính và ứng dụng Microsoft Office;

Kỹ năng giao tiếp tốt;

Kỹ năng làm việc đồng đội và khả năng tổ chức tốt;

Chủ động, tự tin, tận tâm, nhiệt huyết và luôn nỗ lực, trau dồi, học hỏi;

Có thái độ tích cực và nhiệt tình khi thực hiện nhiệm vụ;

Điểm trung bình từ 7.5 trở lên (các môn liên quan đến kế toán và kiểm toán từ 7.0 trở lên).

Tại Công ty TNHH Tư Vấn Kiểm Toán Hoàng Gia Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, hướng dẫn về quy trình và công việc thực tế liên quan tới các lĩnh vực Kiểm toán, Kế toán – Tài chính;

Quyền lợi hưởng lương, phụ cấp, hỗ trợ chi phí công tác (theo quy chế công ty, chi tiết trao đổi cụ thể tại buổi phỏng vấn);

Bạn sẽ có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn Kiểm Toán Hoàng Gia Việt Nam

