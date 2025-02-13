Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI Á VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI Á VIỆT NAM
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 14 Đường 62, Thảo Điền,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
- Thực hiện các công việc kiểm toán theo sự phân công của Trưởng nhóm;
- Thực hiện các công việc kế toán: kê khai thuế GTGT/ TNDN/ TNCN và làm sổ sách kế toán hàng tháng/ hàng quý/ BCTC năm;
- Thực hiện các công việc tư vấn/ giấy phép theo yêu cầu/ hướng dẫn của Ban Giám đốc;
- Chi tiết các công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán hoặc vừa tốt nghiệp;
- Có kỹ năng giao tiếp tốt;
- Có khả năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập;
- Có khả năng chịu áp lực công việc cao;
- Tự tin, nhiệt tình, có khát vọng trong công việc và cuộc sống;
- Có mong muốn học hỏi kinh nghiệm và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp;
- Kỹ năng tin học và ngoại ngữ tiếng anh cơ bản;
Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI Á VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận;
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty;
- Được đào tạo chuyên sâu về kiểm toán – kế toán;
- Tham gia môi trường làm việc năng động, hòa đồng;
- Được hướng dẫn và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tế về kiểm toán, kế toán, thuế,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI Á VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
