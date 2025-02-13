Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI Á VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 14 Đường 62, Thảo Điền,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Thực hiện các công việc kiểm toán theo sự phân công của Trưởng nhóm;

- Thực hiện các công việc kế toán: kê khai thuế GTGT/ TNDN/ TNCN và làm sổ sách kế toán hàng tháng/ hàng quý/ BCTC năm;

- Thực hiện các công việc tư vấn/ giấy phép theo yêu cầu/ hướng dẫn của Ban Giám đốc;

- Chi tiết các công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán hoặc vừa tốt nghiệp;

- Có kỹ năng giao tiếp tốt;

- Có khả năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập;

- Có khả năng chịu áp lực công việc cao;

- Tự tin, nhiệt tình, có khát vọng trong công việc và cuộc sống;

- Có mong muốn học hỏi kinh nghiệm và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp;

- Kỹ năng tin học và ngoại ngữ tiếng anh cơ bản;

Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI Á VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận;

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty;

- Được đào tạo chuyên sâu về kiểm toán – kế toán;

- Tham gia môi trường làm việc năng động, hòa đồng;

- Được hướng dẫn và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tế về kiểm toán, kế toán, thuế,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI Á VIỆT NAM

