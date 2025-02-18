Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH SAVINO DEL BENE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH SAVINO DEL BENE VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lầu 6, Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận 4
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra và sắp xếp bộ chứng từ Thu và Chi của công ty.
Xuất và in hóa đơn của công ty.
Làm chứng từ quyết toán.
Làm bảng kê công nợ phải thu
Làm lệnh thanh toán trên phần mềm
Sử dụng phần mềm SAP
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4 các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, ...và các ngành khác có liên quan.
Sử dụng thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng.
Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận trong công việc.
Có trách nhiệm, nhiệt huyết trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH SAVINO DEL BENE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp thực tập + THƯỞNG xứng đáng năng lực.
Được manager hướng dẫn và hội nhập.
Hỗ trợ đóng mộc, tài liệu báo cáo thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAVINO DEL BENE VIỆT NAM
