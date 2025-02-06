Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân
- Hà Nội: 1.000.000
- 10.000.000đ/tháng (Lương cứng + %HH + Thưởng) Nhận thưởng hấp dẫn theo tháng, quý, năm theo chính sách thưởng kinh doanh Được đào tạo bài bản kỹ năng tìm kiếm khách hàng, telesales, tư vấn, chốt sales, kinh doanh, quản lý đội nhóm Các chuyến du lịch, teambuilding hấp dẫn và các chế độ đãi ngộ khác của Công ty (Hiếu hỉ, sinh nhật ...) Lộ trình thăng tiến, tăng lương rõ ràng review 6 tháng/1 lần hoặc 1 quý/1 lần, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 1 - 10 Triệu
Phối hợp cùng team tìm kiếm, liên hệ, tìm hiểu chăm sóc khách hàng tiềm năng (online, offline)
Chịu trách nhiệm quản lý, trả lời khách hàng trên các kênh: Facebook, Zalo, Tiktok, Instagram, Hotline ... về thông tin các gói chụp
Giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các dịch vụ;
Phối hợp với các bộ phận (điều phối, hậu cần, kế toán,...) để hoàn thành hợp đồng;
Tham gia các buổi take care chụp ảnh, khách hàng, ekip.
Có khả năng tư vấn một trong các mảng dịch vụ: Cưới, kỷ yếu.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Quản lý.
Với Mức Lương 1 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân
Yêu thích công việc kinh doanh, đam mê kiếm tiền
Chăm chỉ, chịu khó, lắng nghe. Làm việc có trách nhiệm, teamwork cao
Sử dụng thành thạo Word và Excel
Sẵn sàng xây dựng profile cá nhân trên các trang mạng xã hội
Hình thức làm việc: Partime/Hybrid Partime
Tại Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân
