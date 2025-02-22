Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 15 Triệu

Mức lương 3 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập hấp dẫn theo năng lực (3 - 10 triệu hoặc cao hơn theo kết quả công việc) Được đào tạo, hướng dẫn và làm các công việc thực tế của bộ phận kinh doanh, có cơ hội được tiếp nhận làm việc chính thức. Được cấp phát đồng phục, trang thiết bị làm việc., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 15 Triệu

Hỗ trợ tìm kiếm khách hàng và tư vấn, bán hàng sản phẩm (thang máy)

Duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác, khách hàng.

Hỗ trợ các công việc khác của phòng.

Với Mức Lương 3 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các khối ngành Kỹ thuật (Điện, Điên tử, Tự động hóa, Cơ khí, Xây dựng,…)

Làm việc theo hình thức full-time

Giao tiếp tốt, có tinh thần học hỏi cao

Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 3 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin