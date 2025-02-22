Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT
Mức lương
3 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thu nhập hấp dẫn theo năng lực (3
- 10 triệu hoặc cao hơn theo kết quả công việc) Được đào tạo, hướng dẫn và làm các công việc thực tế của bộ phận kinh doanh, có cơ hội được tiếp nhận làm việc chính thức. Được cấp phát đồng phục, trang thiết bị làm việc., Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 15 Triệu
Hỗ trợ tìm kiếm khách hàng và tư vấn, bán hàng sản phẩm (thang máy)
Duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác, khách hàng.
Hỗ trợ các công việc khác của phòng.
Với Mức Lương 3 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các khối ngành Kỹ thuật (Điện, Điên tử, Tự động hóa, Cơ khí, Xây dựng,…)
Làm việc theo hình thức full-time
Giao tiếp tốt, có tinh thần học hỏi cao
Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 3 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
