Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mạch Việt CNC làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 3 người Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 95, Ngõ 68 Đường Giáp Hải, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội., Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Thực tập sinh kinh doanh

Tiếp nhận các kế hoạch triển khai kinh doanh ngành hàng linh kiện CNC và tự động hóa của Phòng kinh doanh.

Theo dõi, giám sát quá trình xử lý đơn hàng, thủ tục thanh quyết toán, quản lý công nợ cùng các bộ phận hỗ trợ liên quan.

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng mới, chăm sóc và duy trì quan hệ với khách hàng cũ.

Lập báo cáo hiệu quả công việc theo tuần, tháng, quý.

Thực hiện các yêu cầu khác của công ty khi được Quản lý phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Năng động, giao tiếp tốt, ham học hỏi là 1 lợi thế.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trước trưởng bộ phận quản lý trực tiếp.

Ứng viên các trường Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kỹ thuật, Tự động hóa, ...

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mạch Việt CNC Thì Được Hưởng Những Gì

Có lương cứng + Thưởng KPIs + Phụ cấp ăn trưa.

Cung cấp đầy đủ các thiết bị cần thiết phục vụ cho công việc.

Được đào tạo, hỗ trợ từ các Trưởng phòng, ban đào tạo của công ty hướng dẫn tư vấn cho khách hàng, nâng cao nghiệp vụ kinh doanh thường xuyên.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, luôn tạo điều kiện cho nhân sự được phát triển và nhiều cơ hội thăng tiến.

Hỗ trợ con dấu thực tập và các phúc lợi khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mạch Việt CNC

