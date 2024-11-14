Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa S6.02 Vinhome Grand Park, Quận 9

Kinh doanh phần mềm

- Liên hệ giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm theo Data có sẵn và Data tự tìm.

- Hướng dẫn khách hàng cách sử dụng các công dụng/tính năng của phần mềm.

- Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng, giải đáp thắc mắc về sản phẩm.

- Demo và báo giá cho khách hàng sau tư vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Sinh viên năm 4 hoặc mới tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học mong muốn phát triển trong lĩnh vực kinh doanh.

- Có kỹ năng giao tiếp khá.

- Nhiệt huyết, chăm chỉ và nhanh nhẹn.

- Có kinh nghiệm sales trong các lĩnh vực liên quan là một lợi thế.

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn và đào tạo.

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo chính sách lương CTV Kinh doanh gồm: Lương cứng + % Hoa hồng + Thưởng thành tích Kinh doanh (nếu có).

- Được hỗ trợ dấu mộc thực tập.

- Được đào tạo về sản phẩm và các kỹ năng trong Kinh doanh.

- Có cơ hội thăng tiến trở thành nhân viên chính thức theo chính sách của Công ty.

- Đồng nghiệp, môi trường làm việc hiện đại, năng động và cởi mở.

- Được tham gia các hoạt động: Team building và các sự kiện hấp dẫn của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne

