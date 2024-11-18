Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH HQSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 72/24 Phan Đăng Lưu Phường 05, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ công tác bán hàng, khai thác và phát triển quan hệ khách hàng.

Liên lạc với khách hàng để tìm hiểu về nhu cầu sử dụng các sản phẩm và dịch vụ công ty

Giới thiệu về sản phẩm của công ty về DMS.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH tất cả các ngành nghề.

Am hiểu và đam mê về công nghệ là một lợi thế.

Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Kỹ năng tư vấn, thuyết phục đàm phán tốt.

Làm việc nhóm, chủ động trong công việc.

Có khả năng chịu áp lực công việc.

Có laptop cá nhân để hỗ trợ công việc.

Tại Công ty TNHH HQSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thực tập của ứng viên: 2 tháng. Có đánh giá giữ lại sau quá trình thực tập

Thích hợp với bạn trẻ yêu công nghệ, thích thử thách trong công việc và nhanh chóng nâng cao năng lực, phát huy tối đa năng lực bản thân và đặc biệt nhiều cơ hội thăng tiến.

Được tư vấn, định hướng về career-path rõ ràng

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực tại công ty.

Làm việc trong môi trường năng động, cởi mở.

Học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp tài năng và nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HQSOFT

