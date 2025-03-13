Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 2M Đinh Bộ Lĩnh, P.15, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Tìm hiểu & lên ý tưởng content quay dựng cho bộ phận.
Tổng hợp, chỉnh sửa, cắt ghép, thêm cắt hiệu ứng thành file video
Sáng tạo kịch bản cho video Tiktok
Bắt kịp xu hướng và nghiên cứu nội dung hấp dẫn, viral cho các kênh mình phụ trách.
Xây dựng kênh Tiktok hiệu quả cho Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu quản lý.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc sinh viên năm ba / năm cuối.
Năng động, nhiệt tình và linh hoạt trong công việc.
Có tư duy và thái độ làm việc tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Có Laptop cá nhân.
Biết edit video capcut, quay video bằng điện thoại
Sử dụng thành thạo các công cụ phần mềm chỉnh sửa video, Tiktok...
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 8h30-12h, 13h30-18h (được đăng ký theo lịch học)
Tuần đăng ký làm 8 ca
Hỗ trợ lương thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP
