Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2M Đinh Bộ Lĩnh, P.15, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Tìm hiểu & lên ý tưởng content quay dựng cho bộ phận.

Tổng hợp, chỉnh sửa, cắt ghép, thêm cắt hiệu ứng thành file video

Sáng tạo kịch bản cho video Tiktok

Bắt kịp xu hướng và nghiên cứu nội dung hấp dẫn, viral cho các kênh mình phụ trách.

Xây dựng kênh Tiktok hiệu quả cho Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu quản lý.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc sinh viên năm ba / năm cuối.

Năng động, nhiệt tình và linh hoạt trong công việc.

Có tư duy và thái độ làm việc tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Có Laptop cá nhân.

Biết edit video capcut, quay video bằng điện thoại

Sử dụng thành thạo các công cụ phần mềm chỉnh sửa video, Tiktok...

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h30-12h, 13h30-18h (được đăng ký theo lịch học)

Tuần đăng ký làm 8 ca

Hỗ trợ lương thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP

