Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ viết bài cho các kênh truyền thông của công ty (Website, Fanpage,…)
Xây dựng chiến lược, sáng tạo nội dung để phát triển hệ thống Social (Facebook, Instagram, Youtube,..)
Phối hợp lên ý tưởng và xây dựng nội dung cho các chiến dịch truyền thông nội bộ và thương hiệu.
Tạo content, banner, làm video
Thực hiện các công việc khác theo phân công của phòng Marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Là sinh viên các trường Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Yêu thích và có định hướng theo ngành Marketing.
Năng động, nhanh nhẹn, có tinh thần ham học hỏi
Có tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong công việc.
Có khả năng viết tốt, sử dụng thành thạo tiếng Việt.
Có kỹ năng sử dụng tin học văn phòng (google sheet, excel)
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Nắm bắt nhanh các xu hướng mới trong lĩnh vực marketing.
Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ viết bài, chỉnh sửa hình ảnh (Capcut, Canva, Photoshop - cơ bản).
Hiểu biết về các kênh truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, Zalo...).

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập và hỗ trợ cơm trưa.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.
Có hỗ trợ dấu mộc thực tập (nếu cần)
Cơ hội trở thành Nhân viên chính thức sau kì thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 03 Công trường Quốc Tế phường Võ Thị Sáu Quận 3 tp.HCM

