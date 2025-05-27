Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH FPI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường Âu Cơ, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Làm việc tại 685 Âu Cơ, Tân Thành, Tân Phú, HCM

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng sáng tạo, lên kế hoạch, tổ chức và đam mê định hướng theo Marketing

Biết sử dụng công cụ Canva, Capcut, Chat GPT,... là yêu cầu bắt buộc.

Yêu thích viết lách, nghiên cứu, tìm tòi xu hướng hay thông tin kiến thức mới

Thái độ tích cực, chủ động, hòa đồng, vui vẻ, làm việc có trách nhiệm

Có định hướng gắn bó lâu dài và mong muốn trở thành những team leader trong tương lai

Ưu tiên các bạn có tinh thần Khởi nghiệp, có Khát vọng và mong muốn được làm “Chủ”.

Làm việc tối thiểu 4 ngày/ tuần. ( 8 buổi)

Tại CÔNG TY TNHH FPI Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng mộc thực tập nếu cần.

Hỗ trợ chi phí đi lại, cơm trưa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FPI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.