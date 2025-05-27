Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH FPI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH FPI
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Đường Âu Cơ, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Làm việc tại 685 Âu Cơ, Tân Thành, Tân Phú, HCM
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng sáng tạo, lên kế hoạch, tổ chức và đam mê định hướng theo Marketing
Biết sử dụng công cụ Canva, Capcut, Chat GPT,... là yêu cầu bắt buộc.
Yêu thích viết lách, nghiên cứu, tìm tòi xu hướng hay thông tin kiến thức mới
Thái độ tích cực, chủ động, hòa đồng, vui vẻ, làm việc có trách nhiệm
Có định hướng gắn bó lâu dài và mong muốn trở thành những team leader trong tương lai
Ưu tiên các bạn có tinh thần Khởi nghiệp, có Khát vọng và mong muốn được làm “Chủ”.
Làm việc tối thiểu 4 ngày/ tuần. ( 8 buổi)
Tại CÔNG TY TNHH FPI Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng mộc thực tập nếu cần.
Hỗ trợ chi phí đi lại, cơm trưa.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FPI
