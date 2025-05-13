Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 24 Triệu

Mức lương 8 - 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà ICT, Khu Công viên Phần Mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp 2, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 8 - 24 Triệu

- Tư vấn, giải đáp cho khách hàng về các lĩnh vực, dịch vụ do công ty đang cung cấp: thiết kế website, hosting, tên miền,...

- Liên hệ và tạo lịch hẹn với doanh nghiệp - cơ sở - các đơn vị kinh doanh để tư vấn và triển khai trang web, tư vấn doanh nghiệp chuyển đổi cơ cấu từ kinh doanh truyền thống sang kinh doanh online.

- Chăm sóc các khách hàng lớn và khách hàng cũ của công ty

- Cập nhật dữ liệu khách hàng theo quy trình

- Khảo sát nhu cầu của khách hàng và thúc đẩy họ tìm hiểu thêm về các công cụ kinh doanh online mà Công ty đang cung cấp

- Công việc kinh doanh chủ yếu là làm việc trực tiếp tại công ty và gặp khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo.

Có kỹ năng sử dụng thành thạo Word và Excel.

Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục và đàm phán.

Có tinh thần học hỏi, chủ động và sáng tạo trong công việc.

Có hiểu biết cơ bản về lĩnh vực công nghệ thông tin và phần mềm là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Ký hợp đồng & Đóng bảo hiểm sau thời gian thử việc.

Thưởng các ngày lễ Tết, nghỉ có lương theo quy định của luật Lao động.

Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, có nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: du lịch hàng năm, teambuilding, tiệc Công ty... Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

