Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIỐNG HY VỌNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIỐNG HY VỌNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 181 Đ. Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý hệ thống Facebook với gần 800.000 thành viên của công ty
Duyệt tin, duyệt thành viên, đăng bài để thúc đẩy hệ thống Facebook phát triển
Quay các clip, làm các clip thú vị để thúc đẩy thành viên mới
Sử dụng Ai viết bài, làm clip,…
Livestream trên Facebook của công ty
Thời gian thực tập: 3 tháng, đóng dấu mộc đỏ thực tập sau tối thiểu 1 tháng thực tập. chứng chỉ thực tập được cấp sau khi hoàn thành khóa thực tập
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chấp nhận sinh viên 1, 2, 3, 4
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt
- Có laptop cá nhân
- Có kinh nghiệm xây dựng, tố chức, hoạt động ở các club
- Tự tin trước ống kính, trước nhiều khán giả, trong các hội thảo
- Độc lập trong công việc, có khả năng làm việc nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIỐNG HY VỌNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương hỗ trợ thực tập: 10.000 đ/h
- Thưởng nếu có kết quả làm việc tốt
- Được tăng lương và đề bạt làm nhân viên chính thức nếu có kết quả thực tập tốt
- Hỗ trợ dấu mộc đỏ của công ty và cấp chứng chỉ thực tập
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung,
- Có quyền tự chủ trong công việc
- Được tham gia các hoạt động có ý nghĩa với xã hội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIỐNG HY VỌNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
