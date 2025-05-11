Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIỐNG HY VỌNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 181 Đ. Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hệ thống Facebook với gần 800.000 thành viên của công ty

Duyệt tin, duyệt thành viên, đăng bài để thúc đẩy hệ thống Facebook phát triển

Quay các clip, làm các clip thú vị để thúc đẩy thành viên mới

Sử dụng Ai viết bài, làm clip,…

Livestream trên Facebook của công ty

Thời gian thực tập: 3 tháng, đóng dấu mộc đỏ thực tập sau tối thiểu 1 tháng thực tập. chứng chỉ thực tập được cấp sau khi hoàn thành khóa thực tập

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chấp nhận sinh viên 1, 2, 3, 4

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt

- Có laptop cá nhân

- Có kinh nghiệm xây dựng, tố chức, hoạt động ở các club

- Tự tin trước ống kính, trước nhiều khán giả, trong các hội thảo

- Độc lập trong công việc, có khả năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIỐNG HY VỌNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hỗ trợ thực tập: 10.000 đ/h

- Thưởng nếu có kết quả làm việc tốt

- Được tăng lương và đề bạt làm nhân viên chính thức nếu có kết quả thực tập tốt

- Hỗ trợ dấu mộc đỏ của công ty và cấp chứng chỉ thực tập

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung,

- Có quyền tự chủ trong công việc

- Được tham gia các hoạt động có ý nghĩa với xã hội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIỐNG HY VỌNG

