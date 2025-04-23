Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH Công Nghệ SimpleTech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Công ty TNHH Công Nghệ SimpleTech
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty TNHH Công Nghệ SimpleTech

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: a8 Cao Thị Chính, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Tập trung chuyên sâu vào SEO, tối ưu bài viết chuẩn SEO, chăm sóc các Social, Forum, Web 2.0.
Phân tích từ khóa, kiểm tra và đề xuất cải tiến nội dung để tăng khả năng hiển thị.
Theo dõi và báo cáo hiệu quả SEO, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.
Thực hiện các báo cáo hoặc công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Hỗ trợ thiết kế hình ảnh, banner đơn giản quảng bá sản phẩm của công ty.
Quản trị website: Chỉnh sửa giao diện, thông tin, quản lý hệ thống web vệ tinh.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Công Nghệ SimpleTech Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực tập: 3.000.000 / tháng
Được đào tạo bài bản về SEO Marketing.
Được tiếp cận với nhiều mảng khác như Social Marketing, Content Marketing.
Được cân nhắc lên vị trí nhân viên thử việc và chính thức, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Được hỗ trợ dấu mộc và tài liệu liên quan để làm báo cáo thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ SimpleTech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 51/9 Nguyễn Thị Thập, phường bình thuận, quận 7, thành phố hồ chí minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

