Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH Công Nghệ SimpleTech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: a8 Cao Thị Chính, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Tập trung chuyên sâu vào SEO, tối ưu bài viết chuẩn SEO, chăm sóc các Social, Forum, Web 2.0.

Phân tích từ khóa, kiểm tra và đề xuất cải tiến nội dung để tăng khả năng hiển thị.

Theo dõi và báo cáo hiệu quả SEO, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Thực hiện các báo cáo hoặc công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Hỗ trợ thiết kế hình ảnh, banner đơn giản quảng bá sản phẩm của công ty.

Quản trị website: Chỉnh sửa giao diện, thông tin, quản lý hệ thống web vệ tinh.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Công Nghệ SimpleTech Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực tập: 3.000.000 / tháng

Được đào tạo bài bản về SEO Marketing.

Được tiếp cận với nhiều mảng khác như Social Marketing, Content Marketing.

Được cân nhắc lên vị trí nhân viên thử việc và chính thức, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được hỗ trợ dấu mộc và tài liệu liên quan để làm báo cáo thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ SimpleTech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.