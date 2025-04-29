Tuyển Thực tập sinh Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 236/2 Nguyễn Thái Bình, F12, Tân Bình, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia lên ý tưởng & triển khai hoạt động sự kiện, activation, proposal
Làm việc với các bên agency như in ấn để triển khai sự kiện
Hỗ trợ set-up livestream của công ty (2 tuần/ lần)
Quản lý kênh youtube, tiktok, website
Các công việc khác: Các ấn phẩm truyền thông/POSM của công ty,…
Tham gia với đội quay, chụp hoàn tất các buổi shooting cùng team
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức nền tảng về Marketing, Truyền thông, Social
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp BHXH+BHYT/Hỗ trợ tiền cơm trưa/ Hỗ trợ chi phí điện thoại, chi phí đi lại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
