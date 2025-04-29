Tuyển Thực tập sinh Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 236/2 Nguyễn Thái Bình, F12, Tân Bình, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia lên ý tưởng & triển khai hoạt động sự kiện, activation, proposal

Làm việc với các bên agency như in ấn để triển khai sự kiện

Hỗ trợ set-up livestream của công ty (2 tuần/ lần)

Quản lý kênh youtube, tiktok, website

Các công việc khác: Các ấn phẩm truyền thông/POSM của công ty,…

Tham gia với đội quay, chụp hoàn tất các buổi shooting cùng team

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức nền tảng về Marketing, Truyền thông, Social

Biết sử dụng Google Slide/ Canva/ Capcut

Có tư duy hình ảnh/ giao tiếp tốt

Năng động, nhanh nhẹn, tự tin

Xử lý tình huống tốt, quyết liệt để đạt được hiệu quả công việc

Có tinh thần trách nhiệm, chịu áp lực

Ưu tiên bạn đã biết set-up livestream

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp BHXH+BHYT/Hỗ trợ tiền cơm trưa/ Hỗ trợ chi phí điện thoại, chi phí đi lại

Được tạo điều kiện phát triển, thăng tiến

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Được tham gia các khóa đào tạo về Marketing Foundation, Consumer Insight, Concept writing, Social Marketing… để nâng cao nghiệp vụ

Được làm cho ngành hàng chăm sóc làm đẹp, ngành hàng đặc biệt dành cho mom, được câp nhật những kiến thức, xu hướng làm đẹp

Được tranh luận, được đóng góp, được phản biện và được thực hiện ý tưởng của mình khi bảo vệ thành công

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER

