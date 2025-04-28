Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH Ecovista làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lê Quang Định, phường 14, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Set lịch đăng bài - đăng bài

Nghiên cứu thị trường, tham gia vào các hội nhóm cảnh quan (Target, USP, Insight)

Làm việc với các đơn vị truyền thông, đối tác truyền thông

Report - Chiết xuất chart - Đo lường hiệu quả ads/1month

Sáng tạo nội dung, viết nội dung, kịch bản, bài đăng social

Cập nhật xu hướng, lên kế hoạch nội dung, topic cho campaign

Thiết kế chỉnh sửa hình ảnh, ấn phẩm truyền thông cơ bản.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Marketing, Truyền thông.

Kỹ năng viết lách tốt

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có kiến thức cơ bản về content social, content SEO

Biết sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế: Canva, Photoshop,....

Kỹ năng quay dựng, chỉnh sửa video cơ bản.

Chủ động, nhiệt tình, ham học hỏi và sẵn sàng đón nhận thử thách mới

Tuân thủ nội quy công ty, giờ giấc làm việc và đúng deadline.

Tại Công Ty TNHH Ecovista Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí thực tập và thưởng chuyên cần

Làm việc trong môi trường năng động.

Được hỗ trợ bởi những người có kinh nghiệm.

Có cơ hội được nhận vào làm việc chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập

Hỗ trợ các công việc khác nếu cần phục vụ cho mục đích học tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ecovista

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.