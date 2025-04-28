Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH Ecovista làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công Ty TNHH Ecovista
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lê Quang Định, phường 14, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Set lịch đăng bài - đăng bài
Nghiên cứu thị trường, tham gia vào các hội nhóm cảnh quan (Target, USP, Insight)
Làm việc với các đơn vị truyền thông, đối tác truyền thông
Report - Chiết xuất chart - Đo lường hiệu quả ads/1month
Sáng tạo nội dung, viết nội dung, kịch bản, bài đăng social
Cập nhật xu hướng, lên kế hoạch nội dung, topic cho campaign
Thiết kế chỉnh sửa hình ảnh, ấn phẩm truyền thông cơ bản.
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Marketing, Truyền thông.
Kỹ năng viết lách tốt
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có kiến thức cơ bản về content social, content SEO
Biết sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế: Canva, Photoshop,....
Kỹ năng quay dựng, chỉnh sửa video cơ bản.
Chủ động, nhiệt tình, ham học hỏi và sẵn sàng đón nhận thử thách mới
Tuân thủ nội quy công ty, giờ giấc làm việc và đúng deadline.
Tại Công Ty TNHH Ecovista Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ chi phí thực tập và thưởng chuyên cần
Làm việc trong môi trường năng động.
Được hỗ trợ bởi những người có kinh nghiệm.
Có cơ hội được nhận vào làm việc chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập
Hỗ trợ các công việc khác nếu cần phục vụ cho mục đích học tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ecovista
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
