Tuyển Thực tập sinh Marketing Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32 - 2 Midtown, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Được đào tạo công việc từ Marketing Leader

Sản xuất nội dung trên website và tối ưu bài viết chuẩn SEO

Đăng bài trên các kênh xã hội

Phát triển nội dung trên các kênh mạng xã hội (facebook, instagram, tiktok...)

Hỗ trợ xây dựng các kênh social

Hỗ trợ tìm kiếm khách hàng

Thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng

Hỗ trợ việc quay, chụp ảnh sản phẩm

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Ngôn ngữ Anh, báo chí,...

Có kiến thức sản xuất các nội dung số trên tiktok, facebook

Biết sử dụng các công cụ thiết kế như Canva, Pts, Ppt, …

Yêu thích trẻ nhỏ, công nghệ và đặc biệt là lĩnh vực giáo dục là 1 lợi thế

Chủ động và sẵn sàng học hỏi

Tại Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thực tập: 3 tháng

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Làm việc trong môi trường giáo dục về công nghệ

Được đào tạo và định hướng chuyên môn từ trainer

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin