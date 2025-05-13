Tuyển Thực tập sinh Marketing Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 32
- 2 Midtown, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Được đào tạo công việc từ Marketing Leader
Sản xuất nội dung trên website và tối ưu bài viết chuẩn SEO
Đăng bài trên các kênh xã hội
Phát triển nội dung trên các kênh mạng xã hội (facebook, instagram, tiktok...)
Hỗ trợ xây dựng các kênh social
Hỗ trợ tìm kiếm khách hàng
Thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng
Hỗ trợ việc quay, chụp ảnh sản phẩm
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Ngôn ngữ Anh, báo chí,...
Có kiến thức sản xuất các nội dung số trên tiktok, facebook
Biết sử dụng các công cụ thiết kế như Canva, Pts, Ppt, …
Yêu thích trẻ nhỏ, công nghệ và đặc biệt là lĩnh vực giáo dục là 1 lợi thế
Chủ động và sẵn sàng học hỏi
Tại Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian thực tập: 3 tháng
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Làm việc trong môi trường giáo dục về công nghệ
Được đào tạo và định hướng chuyên môn từ trainer
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
