Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIỐNG HY VỌNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIỐNG HY VỌNG
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIỐNG HY VỌNG

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIỐNG HY VỌNG

Mức lương
2 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 181 Đ. Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 6 Triệu

Quản lý và vận hành hệ thống tool, app quảng cáo của công ty có khả năng tiếp cận hàng triệu người
Xây dựng, lựa chọn các thông điệp truyền tải phù hợp để truyền thông
Nhập các thông tin truyền thông vào cơ sở dữ liệu của tool
Sử dụng Ai viết bài, làm clip,…
Chuyển thông tin khách hàng quan tâm từ kết quả chạy tool về cho kinh doanh
Thời gian thực tập: 3 tháng, đóng dấu mộc đỏ thực tập sau tối thiểu 1 tháng thực tập. chứng chỉ thực tập được cấp sau khi hoàn thành khóa thực tập

Với Mức Lương 2 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chấp nhận sinh viên 1, 2, 3, 4
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt
- Có laptop cá nhân
- Có kinh nghiệm xây dựng, tố chức, hoạt động ở các club
- Tự tin trước ống kính, trước nhiều khán giả, trong các hội thảo
- Độc lập trong công việc, có khả năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIỐNG HY VỌNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hỗ trợ thực tập: 10.000 đ/h
- Thưởng nếu có kết quả làm việc tốt
- Được tăng lương và đề bạt làm nhân viên chính thức nếu có kết quả thực tập tốt
- Hỗ trợ dấu mộc đỏ của công ty và cấp chứng chỉ thực tập
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung,
- Có quyền tự chủ trong công việc
- Được tham gia các hoạt động có ý nghĩa với xã hội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIỐNG HY VỌNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIỐNG HY VỌNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIỐNG HY VỌNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Hoàng Xá, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

