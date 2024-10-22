Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 84 Huy Cận, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Hỗ trợ phát triển fanpage

Tạo bài viết về mỹ phẩm, kiến thức mỹ phẩm Tạo bài viết bán sản phẩm Seeding tăng tương tác cho fanpage Chụp hình, quay video sản phẩm

Hỗ trợ phát triển website

Cập nhật sản phẩm lên website Cập nhật những kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về mỹ phẩm

Hỗ trợ phát triển kênh tiktok

Tạo video hot trend tăng tương tác. Tạo video về sản phẩm để bán hàng

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê kinh doanh / marketing Biết chụp hình, chỉnh sửa video, hình ảnh Biết tạo content Học ít nhất năm 3 đại học và sẽ hoàn thành chương trình đại học trong vòng 24 tháng tới Ưu tiên những bạn đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này Nhanh nhẹn, Chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp 3tr - 3.5tr / tháng Hỗ trợ con dấu thực tập Được học tập kiến thức chuyên môn, cách làm việc và phát triển bản thân không ngừng Cơ hội vào chính thức và thăng tiến rõ ràng nếu làm tốt, tận tâm Được tham gia các sự kiện teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.