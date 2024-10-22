Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 3 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY

Thực tập sinh Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY

Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 84 Huy Cận, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Hỗ trợ phát triển fanpage
Tạo bài viết về mỹ phẩm, kiến thức mỹ phẩm Tạo bài viết bán sản phẩm Seeding tăng tương tác cho fanpage Chụp hình, quay video sản phẩm
Tạo bài viết về mỹ phẩm, kiến thức mỹ phẩm
Tạo bài viết bán sản phẩm
Seeding tăng tương tác cho fanpage
Chụp hình, quay video sản phẩm
Hỗ trợ phát triển website
Cập nhật sản phẩm lên website Cập nhật những kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về mỹ phẩm
Cập nhật sản phẩm lên website
Cập nhật những kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về mỹ phẩm
Hỗ trợ phát triển kênh tiktok
Tạo video hot trend tăng tương tác. Tạo video về sản phẩm để bán hàng
Tạo video hot trend tăng tương tác.
Tạo video về sản phẩm để bán hàng

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê kinh doanh / marketing Biết chụp hình, chỉnh sửa video, hình ảnh Biết tạo content Học ít nhất năm 3 đại học và sẽ hoàn thành chương trình đại học trong vòng 24 tháng tới Ưu tiên những bạn đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này Nhanh nhẹn, Chủ động trong công việc
Đam mê kinh doanh / marketing
Biết chụp hình, chỉnh sửa video, hình ảnh
Biết tạo content
Học ít nhất năm 3 đại học và sẽ hoàn thành chương trình đại học trong vòng 24 tháng tới
Ưu tiên những bạn đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này
Nhanh nhẹn, Chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp 3tr - 3.5tr / tháng Hỗ trợ con dấu thực tập Được học tập kiến thức chuyên môn, cách làm việc và phát triển bản thân không ngừng Cơ hội vào chính thức và thăng tiến rõ ràng nếu làm tốt, tận tâm Được tham gia các sự kiện teambuilding
Trợ cấp 3tr - 3.5tr / tháng
Hỗ trợ con dấu thực tập
Được học tập kiến thức chuyên môn, cách làm việc và phát triển bản thân không ngừng
Cơ hội vào chính thức và thăng tiến rõ ràng nếu làm tốt, tận tâm
Được tham gia các sự kiện teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY

CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 84 Huy Cận, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

