Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 3 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY
- Đà Nẵng: 84 Huy Cận, Hải Châu
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 3 Triệu
Hỗ trợ phát triển fanpage
Tạo bài viết về mỹ phẩm, kiến thức mỹ phẩm Tạo bài viết bán sản phẩm Seeding tăng tương tác cho fanpage Chụp hình, quay video sản phẩm
Hỗ trợ phát triển website
Cập nhật sản phẩm lên website Cập nhật những kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về mỹ phẩm
Hỗ trợ phát triển kênh tiktok
Tạo video hot trend tăng tương tác. Tạo video về sản phẩm để bán hàng
Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê kinh doanh / marketing
Biết chụp hình, chỉnh sửa video, hình ảnh
Biết tạo content
Học ít nhất năm 3 đại học và sẽ hoàn thành chương trình đại học trong vòng 24 tháng tới
Ưu tiên những bạn đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này
Nhanh nhẹn, Chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp 3tr - 3.5tr / tháng
Hỗ trợ con dấu thực tập
Được học tập kiến thức chuyên môn, cách làm việc và phát triển bản thân không ngừng
Cơ hội vào chính thức và thăng tiến rõ ràng nếu làm tốt, tận tâm
Được tham gia các sự kiện teambuilding
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
