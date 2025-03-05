Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 6B, 153 Đống Đa, Thạch Thang, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc nội dung sáng tạo.

Xây dựng và thể hiện câu chuyện, ý tưởng sáng tạo dựa trên phân tích insight và nhu cầu từng nhóm khách hàng, từ đó đề xuất các chiến thuật sáng tạo nội dung (video clip, hình ảnh, hoạt động tương tác social như minigame, seeding...)

Xây dựng kế hoạch và viết nội dung cho các kênh digital của công ty do Marketing Manager giao: fanpage, tiktok, instagram ...

Thực hiện các nhiệm vụ về content marketing mà cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về Canva để thiết kế hình ảnh đơn giản.

Biết cách cắt chỉnh video cơ bản để tạo nội dung hấp dẫn.

Có khả năng viết content cho fanpage với phong cách cuốn hút, sáng tạo.

Độ tuổi: 22- 26 tuổi

Sở hữu gu thẩm mỹ tốt, tinh tế trong thiết kế và nội dung.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Được học hỏi, thực hành trực tiếp với các chiến dịch Marketing thực tế.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL

