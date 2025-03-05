Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 3 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL

Thực tập sinh Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tầng 6B, 153 Đống Đa, Thạch Thang, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc nội dung sáng tạo.
Xây dựng và thể hiện câu chuyện, ý tưởng sáng tạo dựa trên phân tích insight và nhu cầu từng nhóm khách hàng, từ đó đề xuất các chiến thuật sáng tạo nội dung (video clip, hình ảnh, hoạt động tương tác social như minigame, seeding...)
Xây dựng kế hoạch và viết nội dung cho các kênh digital của công ty do Marketing Manager giao: fanpage, tiktok, instagram ...
Thực hiện các nhiệm vụ về content marketing mà cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về Canva để thiết kế hình ảnh đơn giản.
Biết cách cắt chỉnh video cơ bản để tạo nội dung hấp dẫn.
Có khả năng viết content cho fanpage với phong cách cuốn hút, sáng tạo.
Độ tuổi: 22- 26 tuổi
Sở hữu gu thẩm mỹ tốt, tinh tế trong thiết kế và nội dung.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Được học hỏi, thực hành trực tiếp với các chiến dịch Marketing thực tế.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 153 Đống Đa, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-marketing-thu-nhap-1-5-3-trieu-toan-thoi-gian-tai-da-nang-job328449
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Academic- Hà Đông
Tuyển Thực tập sinh Marketing Language Link Academic- Hà Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
Language Link Academic- Hà Đông
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 3 - 3.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty tnhh vượng thành anh
Tuyển Thực tập sinh Marketing công ty tnhh vượng thành anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 10 Triệu
công ty tnhh vượng thành anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Tuyển Thực tập sinh Marketing TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu
TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Tuyển Thực tập sinh Marketing Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 33 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Premo Việt Nam
Tuyển Product Marketing Công ty TNHH Premo Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 USD
Công ty TNHH Premo Việt Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Đà Nẵng Còn 24 ngày để ứng tuyển 1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 23 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 19/10/2025
Đà Nẵng Còn 21 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 33 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH BANTAM POINT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đà Nẵng Thanh Hóa Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần xây dựng TEG
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần xây dựng TEG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
Công ty Cổ phần xây dựng TEG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 1.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Academic- Hà Đông
Tuyển Thực tập sinh Marketing Language Link Academic- Hà Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
Language Link Academic- Hà Đông
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 3 - 3.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty tnhh vượng thành anh
Tuyển Thực tập sinh Marketing công ty tnhh vượng thành anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 10 Triệu
công ty tnhh vượng thành anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Tuyển Thực tập sinh Marketing TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu
TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Tuyển Thực tập sinh Marketing Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 3 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH ROYA SALALA HEALTH AND BEAUTY
3 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH Ah-Longquan làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Ah-Longquan
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 59S làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 59S
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Thành Vinh Holdings làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Thành Vinh Holdings
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH BTASKEE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu Công ty TNHH BTASKEE
1 - 1.9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH TÙNG LÂM HOME làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TÙNG LÂM HOME
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
1.5 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH CMT-Dragon làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH CMT-Dragon
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH Truyền thông & Thương mại Sencom làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Truyền thông & Thương mại Sencom
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận AU-AVAGO CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm