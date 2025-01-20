Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH Ah-Longquan làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Ah-Longquan
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Công Ty TNHH Ah-Longquan

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công Ty TNHH Ah-Longquan

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Làm việc Online, Quận 1, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Viết bài giới thiệu dịch vụ của công ty, dùng các trang mạng xã hội như Linkedin, Facebook, Twitter, Email liên hệ các đối tác, thúc đẩy lượt tương tác trên các fanpage
Thu thập và phân tích dữ liệu để xác định xu hướng của khách hàng và nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh trong các lĩnh vực như financial services, real estate services,...
Quản lý và cải thiện các nội dung truyền thông, sử dụng các công cụ quảng cáo trên các nền tảng xã hội để nâng cao nhận diện sản phẩm và dịch vụ trong cả thị trường trong và ngoài nước.
Viết báo cáo về hiệu quả, kế hoạch và ý tưởng Truyền thông, đánh giá thị trường.
Thường xuyên cập nhật xu hướng để phát triển ý tưởng Truyền thông.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Sinh viên năm 2 đến cử nhân tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, kinh doanh thương mại, marketing, ...
Có khả năng làm việc với thái độ làm việc tích cực và chủ động.
Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm, có tinh thần làm việc nhóm, có khả năng nghiên cứu công việc mới, thực hiện các yêu cầu từ cấp trên.
Có máy tính riêng
Trình độ tiếng anh cơ bản
Thái độ tích cực chuyên cần trong công việc
Trung thực, tỉ mỉ, cầu tiến, sáng tạo trong công việc
Trang bị đầy đủ để làm việc trực tuyến (máy tính, webcam, micro, ...)

Tại Công Ty TNHH Ah-Longquan Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc xác nhận thực tập, báo cáo thực tập, bài luận văn, chuyên đề, đồ án tốt nghiệp.
Cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ thực tập khi hoàn thành chương trình.
Có nhân viên công ty hướng dẫn training trực tiếp truyền đạt kinh nghiệm khi làm việc thực tiễn, được áp dụng kiến thức học tại trường vào các dự án thực tế của công ty.
Nâng cao hồ sơ profile công việc, khi hoàn thành thực tập sẽ được công ty hỗ trợ làm người references cho TTS sau khi đi tìm việc ở các công ty khác. Làm việc được trải nghiệm trực tiếp với các lãnh đạo cấp cao của các công ty hàng tỷ đô la trên toàn cầu
Nghỉ lễ, Tết đầy đủ theo quy định nhà nước và luật lao động.
Hiện chưa có chính sách hỗ trợ phụ cấp thực tập, nếu bạn làm tốt, bạn sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức và hưởng chế độ đãi ngộ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ah-Longquan

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Ah-Longquan

Công Ty TNHH Ah-Longquan

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 188 Lê Trọng Tấn, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

