Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ phân tích, lập chiến lược SEO tổng thể, SEO Onpage và Offpage.
Hỗ trợ phân tích từ khóa tiềm năng, lập kế hoạch link-building cho website.
Đăng bài lên các website, kênh social của công ty
Hỗ trợ soạn Outline /Content (nội dung + hình ảnh)
Thiết kế hình ảnh, edit video cơ bản
Các công việc khác của team
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đang theo học/ sắp tốt nghiệp đại học các ngành marketing, truyền thông, hoặc các ngành có liên quan
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp lương (trao đổi khi phỏng vấn)
