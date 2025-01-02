Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM

Thực tập sinh Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Đà Nẵng

- Hồ Chí Minh ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ phân tích, lập chiến lược SEO tổng thể, SEO Onpage và Offpage.
Hỗ trợ phân tích từ khóa tiềm năng, lập kế hoạch link-building cho website.
Đăng bài lên các website, kênh social của công ty
Hỗ trợ soạn Outline /Content (nội dung + hình ảnh)
Thiết kế hình ảnh, edit video cơ bản
Các công việc khác của team

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang theo học/ sắp tốt nghiệp đại học các ngành marketing, truyền thông, hoặc các ngành có liên quan
Khả năng đọc hiểu tài liệu tốt
Có laptop cá nhân
Năng động, hoạt bát
Nằm bắt trends (xu hướng) tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp lương (trao đổi khi phỏng vấn)
Hỗ trợ số liệu làm báo cáo thực tập
Được thể hiện khả năng sáng tạo của bản thân
Được đào tạo marketing thực chiến: SEO, Ads, Design
Có cơ hội được làm việc tại công ty nếu có khả năng
Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật
Văn phòng với không gian xanh, thoáng mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 93 Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-marketing-thu-nhap-thoa-thuan-tai-ha-noi-job274977
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Academic- Hà Đông
Tuyển Thực tập sinh Marketing Language Link Academic- Hà Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
Language Link Academic- Hà Đông
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 3 - 3.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty tnhh vượng thành anh
Tuyển Thực tập sinh Marketing công ty tnhh vượng thành anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 10 Triệu
công ty tnhh vượng thành anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 2 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Tuyển Thực tập sinh Marketing TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu
TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 3 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Tuyển Thực tập sinh Marketing Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Academic- Hà Đông
Tuyển Thực tập sinh Marketing Language Link Academic- Hà Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
Language Link Academic- Hà Đông
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 3 - 3.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty tnhh vượng thành anh
Tuyển Thực tập sinh Marketing công ty tnhh vượng thành anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 10 Triệu
công ty tnhh vượng thành anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 2 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Tuyển Thực tập sinh Marketing TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu
TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 3 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Tuyển Thực tập sinh Marketing Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
3 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing công ty tnhh vượng thành anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 10 Triệu công ty tnhh vượng thành anh
2 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Language Link Academic- Hà Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu Language Link Academic- Hà Đông
3 - 3.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm