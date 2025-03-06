Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH CMT-Dragon làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH CMT-Dragon

Công Ty TNHH CMT-Dragon
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Thực tập sinh Marketing

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công Ty TNHH CMT-Dragon

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Số 188 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Hoà Phát, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch chạy các chiến dịch quảng cáo tìm kiếm data khách hàng chất lượng qua các kênh Digital Marketing
Tạo & public các profile về charity
Báo giá, donate, quảng cáo
Phối hợp và cung cấp ý tưởng cho bộ phận Nội dung phòng Marketing để xây dựng chiến lược content.
Phân tích hành vi khách hàng, từ đó đưa ra các giải pháp tiếp cận thích hợp.
Phối hợp với bộ phận Thiết kế nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng
Thực hiện các công việc được giao khác của phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Sinh viên năm 1 đến cử nhân tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành có liên quan
Có khả năng làm việc với thái độ làm việc tích cực và chủ động.
Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm, có tinh thần làm việc nhóm, có khả năng nghiên cứu công việc mới, thực hiện các yêu cầu từ cấp trên
Thời gian làm việc tối thiểu 8 tuần, 20 giờ/tuần

Tại Công Ty TNHH CMT-Dragon Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội đào tạo bài bản , chuyên nghiệp cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm
Được hỗ trợ thông tin , chữ ký, dấu mộc khi làm báo cáo thực tập
Cơ hội phát triển bản thân và làm việc , mở rộng quan hệ với nhiều người
Trải nghiệm văn hóa đặc trưng, môi trường làm việc hiện đại tại CMT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH CMT-Dragon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH CMT-Dragon

Công Ty TNHH CMT-Dragon

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

