Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH CMT-Dragon làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Số 188 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Hoà Phát, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch chạy các chiến dịch quảng cáo tìm kiếm data khách hàng chất lượng qua các kênh Digital Marketing

Tạo & public các profile về charity

Báo giá, donate, quảng cáo

Phối hợp và cung cấp ý tưởng cho bộ phận Nội dung phòng Marketing để xây dựng chiến lược content.

Phân tích hành vi khách hàng, từ đó đưa ra các giải pháp tiếp cận thích hợp.

Phối hợp với bộ phận Thiết kế nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng

Thực hiện các công việc được giao khác của phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Sinh viên năm 1 đến cử nhân tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành có liên quan

Có khả năng làm việc với thái độ làm việc tích cực và chủ động.

Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm, có tinh thần làm việc nhóm, có khả năng nghiên cứu công việc mới, thực hiện các yêu cầu từ cấp trên

Thời gian làm việc tối thiểu 8 tuần, 20 giờ/tuần

Tại Công Ty TNHH CMT-Dragon Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội đào tạo bài bản , chuyên nghiệp cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm

Được hỗ trợ thông tin , chữ ký, dấu mộc khi làm báo cáo thực tập

Cơ hội phát triển bản thân và làm việc , mở rộng quan hệ với nhiều người

Trải nghiệm văn hóa đặc trưng, môi trường làm việc hiện đại tại CMT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH CMT-Dragon

