Tuyển Thực tập sinh Marketing TNHH Thương Mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng Hoàng Dương, ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing

- PR, marketing, sales sử dụng digital marketing

- Viết content, thảo luận với khách qua mạng xã hội

- Lên kế hoạch marketing cho công ty

- Thảo luận, tư vấn với khách, học viên về dự án

- Triển khai các chiến dịch marketing trên MXH, các sàn TMĐT Shopee, Tiktok

Yêu Cầu Công Việc

- Là sinh viên năm 3 trở lên, ưu tiên các ngành Marketing / Quản trị kinh doanh ...

- Hiểu biết về content marketing, marketing online, mạng xã hội...

- Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội...

- Là người yêu thích quảng cáo, thích chiến đấu, thử thách bản thân và chịu đựng áp lực cao, luôn hướng lên phía trước

- Thái độ nghiêm túc, cầu tiến, ham học hỏi, có trách nhiệm với công việc

- Có laptop cá nhân.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Được trải nghiệm thực tế, rèn luyện và phát triển bản thân trong một môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết;

- Được thực tập 2 tháng có dấu công ty;

- Được xem xét tuyển dụng thẳng sau thực tập;

- Phụ cấp: sinh hoạt hàng tháng và các phụ cấp khách tuỳ theo phân công nhiệm vụ tuỳ thời điểm: xăng xe, điện thoại, tăng ca,...

- Thực tập sinh có thể thực tập toàn thời gian, hoặc đăng ký part time theo tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển

