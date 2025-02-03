Tuyển Thực tập sinh Marketing TNHH Thương Mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại TNHH Thương Mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Vietnam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Văn phòng Hoàng Dương, ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- PR, marketing, sales sử dụng digital marketing
- Viết content, thảo luận với khách qua mạng xã hội
- Lên kế hoạch marketing cho công ty
- Thảo luận, tư vấn với khách, học viên về dự án
- Triển khai các chiến dịch marketing trên MXH, các sàn TMĐT Shopee, Tiktok
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Là sinh viên năm 3 trở lên, ưu tiên các ngành Marketing / Quản trị kinh doanh ...
- Hiểu biết về content marketing, marketing online, mạng xã hội...
- Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội...
- Là người yêu thích quảng cáo, thích chiến đấu, thử thách bản thân và chịu đựng áp lực cao, luôn hướng lên phía trước
- Thái độ nghiêm túc, cầu tiến, ham học hỏi, có trách nhiệm với công việc
- Có laptop cá nhân.
Tại TNHH Thương Mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
- Được trải nghiệm thực tế, rèn luyện và phát triển bản thân trong một môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết;
- Được thực tập 2 tháng có dấu công ty;
- Được xem xét tuyển dụng thẳng sau thực tập;
- Phụ cấp: sinh hoạt hàng tháng và các phụ cấp khách tuỳ theo phân công nhiệm vụ tuỳ thời điểm: xăng xe, điện thoại, tăng ca,...
- Thực tập sinh có thể thực tập toàn thời gian, hoặc đăng ký part time theo tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Thương Mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
