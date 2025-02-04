Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING HMB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Golden Palm - 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ xây dựng và triển khai các kế hoạch tiếp thị và quảng cáo hiệu quả cho khách hàng dựa trên thông tin kinh doanh của họ.

Tổng hợp các báo cáo về tình hình thị trường, nhu cầu khách hàng tiềm năng, định hướng sản phẩm.

Tham gia xây dựng ý tưởng để sản phẩm dịch vụ có lợi thế cạnh tranh so với thị trường.

Thường xuyên tìm hiểu, cập nhật xu hướng, sáng kiến tiếp thị mới, hỗ trợ soạn thảo các đề xuất kinh doanh mới.

Những công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Năm cuối các trường đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh (Ưu tiên các bạn biết làm research).

Kiến thức về cơ cấu tổ chức và kinh doanh.

Khả năng sử dụng thành thạo Microsoft Office, email và internet.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Có trách nhiệm, làm việc có tổ chức

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING HMB Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp theo thỏa thuận, năng lực và thời gian làm việc.

Được làm báo cáo thực tập tại Hummingbird.

Cơ hội làm việc chính thức với mức lương hấp dẫn nếu năng lực tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING HMB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin