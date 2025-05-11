Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO HASA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO HASA
- Hà Nội: Biệt thự OV06.01 KĐT Viglacera Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực tập sinh Marketing – Đa lĩnh vực
Mô tả công việc:
Hỗ trợ xây dựng nội dung marketing cho các sản phẩm của công ty (bài viết, video ngắn, ý tưởng quảng bá...)
Tham gia quản lý và phát triển các nền tảng truyền thông như Fanpage, TikTok, Zalo OA, Shopee, Website…
Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch truyền thông cho từng mảng sản phẩm/dịch vụ
Phối hợp với team kinh doanh để tạo ra nội dung phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu
Nghiên cứu thị trường, theo dõi đối thủ và đề xuất cải tiến chiến lược truyền thông
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên các ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Thiết kế hoặc đam mê lĩnh vực sáng tạo nội dung
Có khả năng viết lách, tư duy thẩm mỹ và yêu thích mạng xã hội
Nắm cơ bản về các công cụ: Digital, Canva, CapCut, Google Drive (ưu tiên biết chạy quảng cáo FB/TikTok)
Chủ động, sáng tạo, ham học hỏi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO HASA Thì Được Hưởng Những Gì
Được hướng dẫn từ A-Z quy trình xây dựng chiến dịch marketing thực tế
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, mentor thân thiện
Có cơ hội phát triển chuyên môn cả mảng thương mại điện tử & marketing giáo dục
Có xác nhận thực tập và cơ hội trở thành nhân sự chính thức sau kỳ thực tập
Mức hỗ trợ: Có hỗ trợ thực tập + thưởng theo hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO HASA
