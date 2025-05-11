Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO HASA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt thự OV06.01 KĐT Viglacera Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô tả công việc:

Thực tập sinh Marketing – Đa lĩnh vực

Mô tả công việc:

Hỗ trợ xây dựng nội dung marketing cho các sản phẩm của công ty (bài viết, video ngắn, ý tưởng quảng bá...)

Tham gia quản lý và phát triển các nền tảng truyền thông như Fanpage, TikTok, Zalo OA, Shopee, Website…

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch truyền thông cho từng mảng sản phẩm/dịch vụ

Phối hợp với team kinh doanh để tạo ra nội dung phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu

Nghiên cứu thị trường, theo dõi đối thủ và đề xuất cải tiến chiến lược truyền thông

Yêu cầu công việc:

Yêu cầu:

Sinh viên các ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Thiết kế hoặc đam mê lĩnh vực sáng tạo nội dung

Có khả năng viết lách, tư duy thẩm mỹ và yêu thích mạng xã hội

Nắm cơ bản về các công cụ: Digital, Canva, CapCut, Google Drive (ưu tiên biết chạy quảng cáo FB/TikTok)

Chủ động, sáng tạo, ham học hỏi

Quyền lợi:

Quyền lợi:

Được hướng dẫn từ A-Z quy trình xây dựng chiến dịch marketing thực tế

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, mentor thân thiện

Có cơ hội phát triển chuyên môn cả mảng thương mại điện tử & marketing giáo dục

Có xác nhận thực tập và cơ hội trở thành nhân sự chính thức sau kỳ thực tập

Mức hỗ trợ: Có hỗ trợ thực tập + thưởng theo hiệu quả công việc

Cách thức ứng tuyển:

