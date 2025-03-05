Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VNMENTORS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VNMENTORS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VNMENTORS
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VNMENTORS

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VNMENTORS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 35 Nguyễn Thái Sơn, P4, Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung marketing toàn diện cho các khóa học, chương trình đào tạo của công ty.
Nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường để tối ưu hóa nội dung.
Viết bài blog, bài đăng trên mạng xã hội, email marketing, và các loại nội dung khác thu hút người đọc.
Quản lý và cập nhật nội dung trên website, blog và các kênh truyền thông xã hội.
Tối ưu hóa nội dung SEO (Search Engine Optimization) để cải thiện thứ hạng tìm kiếm trên Google.
Phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing nội dung và báo cáo kết quả.
Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp marketing.
Sáng tạo nội dung hấp dẫn, chất lượng cao, phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu.
Theo dõi và phản hồi các bình luận, tương tác trên các kênh truyền thông xã hội.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing.
Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo và thu hút người đọc.
Hiểu biết về SEO và các kỹ thuật tối ưu hóa nội dung.
Thành thạo các công cụ marketing online như Google Analytics, Facebook Insights, ...
Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc độc lập tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế.
Quen thuộc với các nền tảng mạng xã hội phổ biến (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok,...)
Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa cơ bản (Canva, Photoshop...) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VNMENTORS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội được học hỏi và phát triển chuyên môn.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VNMENTORS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VNMENTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VNMENTORS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 35 Nguyễn Thái , Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

