Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CANH CUNG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

CANH CUNG GROUP
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CANH CUNG GROUP

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CANH CUNG GROUP

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 4/1/6 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự cho Công ty (lĩnh vực Tổ chức sự kiện)
Hỗ trợ sắp xếp lịch trình đào tạo nội bộ cho các phòng ban
Hỗ trợ các công việc khác thuộc phòng HCNS

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 đang cần đơn vị thực tập, đang chờ tốt nghiệp (ưu tiên kỳ thực tập chính thức 3 tháng fulltime).
Ưu tiên có từng làm qua công việc tuyển dụng.
Tiếng Anh giao tiếp, đặc biệt kỹ năng đọc viết tốt.
Tự trang bị laptop cá nhân.

Tại CANH CUNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ đóng mộc đầy đủ trên báo cáo thực tập tốt nghiệp.
Hỗ trợ gửi xe, ăn trưa. Công tác phí đi chương trình (nếu có).
Được tham gia các lớp đào tạo nội bộ của Công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CANH CUNG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CANH CUNG GROUP

CANH CUNG GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 4/1/6 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Khu Vực

