Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CANH CUNG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4/1/6 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự cho Công ty (lĩnh vực Tổ chức sự kiện)

Hỗ trợ sắp xếp lịch trình đào tạo nội bộ cho các phòng ban

Hỗ trợ các công việc khác thuộc phòng HCNS

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 đang cần đơn vị thực tập, đang chờ tốt nghiệp (ưu tiên kỳ thực tập chính thức 3 tháng fulltime).

Ưu tiên có từng làm qua công việc tuyển dụng.

Tiếng Anh giao tiếp, đặc biệt kỹ năng đọc viết tốt.

Tự trang bị laptop cá nhân.

Tại CANH CUNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ đóng mộc đầy đủ trên báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Hỗ trợ gửi xe, ăn trưa. Công tác phí đi chương trình (nếu có).

Được tham gia các lớp đào tạo nội bộ của Công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái.

