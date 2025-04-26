Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA
- Hà Nội: 176 Xã Đàn 2, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Viết và đăng bài tuyển dụng trên các nền tảng (Facebook, Zalo, các group việc làm, v.v.)
Lọc CV, gửi bài test, hẹn lịch phỏng vấn theo checklist mẫu
Hỗ trợ gửi email nhận việc, ký cam kết học việc (dùng template sẵn)
Hỗ trợ tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân sự mới
Đặt văn phòng phẩm định kỳ (2 lần/tháng) theo định mức
Hỗ trợ quản lý tài sản, các sự cố điện – nước – mạng – camera tại cơ sở - liên lạc với các bên để sửa chữa
Hỗ trợ đóng gói sách, tạo vận đơn, theo dõi giao hàng cho học viên
Đăng tin cho thuê phòng học khi trống, phản hồi tin nhắn từ khách thuê
Chuẩn bị hồ sơ tuyển dụng: HĐ thử việc, tái ký hợp đồng, lưu trữ file cứng & mềm
Hỗ trợ phân ca, chấm công, nghiệm thu công việc trên phần mềm nội bộ
Tổng hợp đánh giá đi muộn – xin nghỉ theo tuần/tháng
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tư duy tổ chức, sắp xếp công việc tốt; chăm chỉ, cẩn thận và chủ động
Có máy tính cá nhân.
Biết dùng Google Drive, Excel cơ bản, Powerpoint, Canva là 1 lợi thế
Ưu tiên ứng viên có định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực nhân sự hoặc giáo dục
Giao tiếp tốt, sôi nổi trong các hoạt động phong trào, văn hoá, đoàn thể.
Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA Thì Được Hưởng Những Gì
Được trực tiếp tham gia LÀM VIỆC
Nhận kết quả đánh giá và dấu thực tập của công ty
Được tài trợ lương và chi phí ăn và đi lại trong thời gian thực tập ( 3 - 4 Triệu Đồng)
Cơ hội làm việc khi kết thúc đợt thực tập
Được làm việc trong môi trường chủ động công việc, Trẻ trung và năng động
Tặng học bổng IELTS lên đến 50%
