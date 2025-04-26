Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA

Thực tập sinh Nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 176 Xã Đàn 2, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Viết và đăng bài tuyển dụng trên các nền tảng (Facebook, Zalo, các group việc làm, v.v.)
Lọc CV, gửi bài test, hẹn lịch phỏng vấn theo checklist mẫu
Hỗ trợ gửi email nhận việc, ký cam kết học việc (dùng template sẵn)
Hỗ trợ tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân sự mới
Đặt văn phòng phẩm định kỳ (2 lần/tháng) theo định mức
Hỗ trợ quản lý tài sản, các sự cố điện – nước – mạng – camera tại cơ sở - liên lạc với các bên để sửa chữa
Hỗ trợ đóng gói sách, tạo vận đơn, theo dõi giao hàng cho học viên
Đăng tin cho thuê phòng học khi trống, phản hồi tin nhắn từ khách thuê
Chuẩn bị hồ sơ tuyển dụng: HĐ thử việc, tái ký hợp đồng, lưu trữ file cứng & mềm
Hỗ trợ phân ca, chấm công, nghiệm thu công việc trên phần mềm nội bộ
Tổng hợp đánh giá đi muộn – xin nghỉ theo tuần/tháng

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3- 4, hoặc mới ra trường các ngành liên quan đến + Sinh viên Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực/ Tiếng Anh/ Quản trị kinh doanh/ Luật – Pháp Lý/… hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Có tư duy tổ chức, sắp xếp công việc tốt; chăm chỉ, cẩn thận và chủ động
Có máy tính cá nhân.
Biết dùng Google Drive, Excel cơ bản, Powerpoint, Canva là 1 lợi thế
Ưu tiên ứng viên có định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực nhân sự hoặc giáo dục
Giao tiếp tốt, sôi nổi trong các hoạt động phong trào, văn hoá, đoàn thể.

Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA Thì Được Hưởng Những Gì

Không có kinh nghiệm được đào tạo BÀI BẢN
Được trực tiếp tham gia LÀM VIỆC
Nhận kết quả đánh giá và dấu thực tập của công ty
Được tài trợ lương và chi phí ăn và đi lại trong thời gian thực tập ( 3 - 4 Triệu Đồng)
Cơ hội làm việc khi kết thúc đợt thực tập
Được làm việc trong môi trường chủ động công việc, Trẻ trung và năng động
Tặng học bổng IELTS lên đến 50%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA

Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 16, ngõ 61 đường Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-nhan-su-thu-nhap-3-4-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job352319
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tân Đồng Phúc
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Tân Đồng Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu
Công ty TNHH Tân Đồng Phúc
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME làm việc tại Bình Dương thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME
Hạn nộp: 11/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tân Đồng Phúc
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Tân Đồng Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu
Công ty TNHH Tân Đồng Phúc
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME làm việc tại Bình Dương thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME
Hạn nộp: 11/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CIMIGO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CIMIGO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH LUSA GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH LUSA GLOBAL
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm