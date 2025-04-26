Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 176 Xã Đàn 2, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Viết và đăng bài tuyển dụng trên các nền tảng (Facebook, Zalo, các group việc làm, v.v.)

Lọc CV, gửi bài test, hẹn lịch phỏng vấn theo checklist mẫu

Hỗ trợ gửi email nhận việc, ký cam kết học việc (dùng template sẵn)

Hỗ trợ tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân sự mới

Đặt văn phòng phẩm định kỳ (2 lần/tháng) theo định mức

Hỗ trợ quản lý tài sản, các sự cố điện – nước – mạng – camera tại cơ sở - liên lạc với các bên để sửa chữa

Hỗ trợ đóng gói sách, tạo vận đơn, theo dõi giao hàng cho học viên

Đăng tin cho thuê phòng học khi trống, phản hồi tin nhắn từ khách thuê

Chuẩn bị hồ sơ tuyển dụng: HĐ thử việc, tái ký hợp đồng, lưu trữ file cứng & mềm

Hỗ trợ phân ca, chấm công, nghiệm thu công việc trên phần mềm nội bộ

Tổng hợp đánh giá đi muộn – xin nghỉ theo tuần/tháng

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3- 4, hoặc mới ra trường các ngành liên quan đến + Sinh viên Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực/ Tiếng Anh/ Quản trị kinh doanh/ Luật – Pháp Lý/… hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Có tư duy tổ chức, sắp xếp công việc tốt; chăm chỉ, cẩn thận và chủ động

Có máy tính cá nhân.

Biết dùng Google Drive, Excel cơ bản, Powerpoint, Canva là 1 lợi thế

Ưu tiên ứng viên có định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực nhân sự hoặc giáo dục

Giao tiếp tốt, sôi nổi trong các hoạt động phong trào, văn hoá, đoàn thể.

Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA Thì Được Hưởng Những Gì

Không có kinh nghiệm được đào tạo BÀI BẢN

Được trực tiếp tham gia LÀM VIỆC

Nhận kết quả đánh giá và dấu thực tập của công ty

Được tài trợ lương và chi phí ăn và đi lại trong thời gian thực tập ( 3 - 4 Triệu Đồng)

Cơ hội làm việc khi kết thúc đợt thực tập

Được làm việc trong môi trường chủ động công việc, Trẻ trung và năng động

Tặng học bổng IELTS lên đến 50%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA

