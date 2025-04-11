Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Nhà NIC GROUP, Số 3A, Phố Thi Sách, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu, danh sách, truyền thông cho các chương trình đào tạo.

Hỗ trợ thiết kế hình ảnh và nội dung truyền thông chương trình đào tạo.

Hỗ trợ tổng hợp kết quả, lưu trữ giáo trình, video và tài liệu học tập.

Hỗ trợ thiết kế các hình ảnh tuyển dụng.

Hỗ trợ đăng tin, sàng lọc hồ sơ, đặt lịch và chuẩn bị tài liệu cho buổi phỏng vấn.

Hỗ trợ đón tiếp hướng dẫn ứng viên và tổ chức sự kiện tuyển dụng.

Hỗ trợ thu thập, cập nhật, in ấn và chuyển giao hồ sơ, hợp đồng.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên Đại học năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

Thành thạo Microsoft Office và Canva.

Chủ động, nhanh nhẹn, cẩn thận, giao tiếp tốt.

Có laptop cá nhân phục vụ công việc.

Có thể đi làm full-time trong suốt thời gian thực tập.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, hướng dẫn chuyên sâu về các nghiệp vụ nhân sự thực tế.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội học hỏi.

Văn phòng hiện đại, tiện nghi: Gym, Bida, Bóng bàn, Karaoke, Golf mini...

Cănteen đầy đủ tiện ích: quầy bar, bếp từ, máy rửa bát, lọc nước ion kiềm…

