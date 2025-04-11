Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex
- Hà Nội: Toà Nhà NIC GROUP, Số 3A, Phố Thi Sách, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu, danh sách, truyền thông cho các chương trình đào tạo.
Hỗ trợ thiết kế hình ảnh và nội dung truyền thông chương trình đào tạo.
Hỗ trợ tổng hợp kết quả, lưu trữ giáo trình, video và tài liệu học tập.
Hỗ trợ thiết kế các hình ảnh tuyển dụng.
Hỗ trợ đăng tin, sàng lọc hồ sơ, đặt lịch và chuẩn bị tài liệu cho buổi phỏng vấn.
Hỗ trợ đón tiếp hướng dẫn ứng viên và tổ chức sự kiện tuyển dụng.
Hỗ trợ thu thập, cập nhật, in ấn và chuyển giao hồ sơ, hợp đồng.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Microsoft Office và Canva.
Chủ động, nhanh nhẹn, cẩn thận, giao tiếp tốt.
Có laptop cá nhân phục vụ công việc.
Có thể đi làm full-time trong suốt thời gian thực tập.
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội học hỏi.
Văn phòng hiện đại, tiện nghi: Gym, Bida, Bóng bàn, Karaoke, Golf mini...
Cănteen đầy đủ tiện ích: quầy bar, bếp từ, máy rửa bát, lọc nước ion kiềm…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI