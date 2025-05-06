Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 6
- Tòa nhà Pax Sky Số 63
- 65 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ thủ tục cần thiết cho nhân viên onboard/ offboard.
Hỗ trợ thực hiện các công việc C&B: hợp đồng, chấm công, thuế, BHXH,…
Lưu trữ, sắp xếp hồ sơ nhân sự.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Sinh viên/ Fresher chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan
Kỹ năng/Kiến thức:
Có tinh thần ham học hỏi các kiến thức về Luật Lao động, Luật bảo hiểm, Thuế TNCN.
Thành thạo Microsoft Office, ưu tiên hiểu biết về phần mềm Quản lý Nhân sự.
Có tinh thần trách nhiệm cao và đảm bảo tiến độ công việc được giao.
Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở và hiện đại, nhân viên hòa đồng, gắn kết
Được hướng dẫn, đào tạo các nghiệp vụ C&B cơ bản, tiếp cận các phần mềm nhân sự
Tham gia các hoạt động tập thể, các chương trình đào tạo về Chứng khoán
Thưởng Lễ Tết theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
