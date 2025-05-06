Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6 - Tòa nhà Pax Sky Số 63 - 65 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ thủ tục cần thiết cho nhân viên onboard/ offboard.

Hỗ trợ thực hiện các công việc C&B: hợp đồng, chấm công, thuế, BHXH,…

Lưu trữ, sắp xếp hồ sơ nhân sự.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Sinh viên/ Fresher chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan

Kỹ năng/Kiến thức:

Có tinh thần ham học hỏi các kiến thức về Luật Lao động, Luật bảo hiểm, Thuế TNCN.

Thành thạo Microsoft Office, ưu tiên hiểu biết về phần mềm Quản lý Nhân sự.

Có tinh thần trách nhiệm cao và đảm bảo tiến độ công việc được giao.

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở và hiện đại, nhân viên hòa đồng, gắn kết

Được hướng dẫn, đào tạo các nghiệp vụ C&B cơ bản, tiếp cận các phần mềm nhân sự

Tham gia các hoạt động tập thể, các chương trình đào tạo về Chứng khoán

Thưởng Lễ Tết theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

