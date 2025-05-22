Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Thời Trang DEME làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Louis city, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Hỗ trợ các công tác tuyển dụng: Nhận đề xuất tuyển dụng từ các phòng ban, thực hiện lên content tuyển dụng, đăng bài, tìm kiếm ứng viên; thực hiện hẹn phỏng vấn và các công việc hỗ trợ onboard cho ứng viên.

Hỗ trợ quản lý sổ thông tin nhân sự của công ty: Cập nhật thông tin nhân sự mới, cập nhật các thay đổi trong thông tin của nhân sự.

Hỗ trợ các công tác BHXH

Xử lý các công việc hành chính: In ấn văn bản, hợp đồng. Được hướng dẫn truy soát thông tin hợp đồng, các luật kinh tế liên quan,...

Thực hiện khảo sát cho cán bộ nhân viên định kỳ: Khảo sát các vấn đề liên quan đến chính sách, cơ chế lương, môi trường làm việc,....

Thực hiện đào tạo hội nhập: Nội quy lao động, cơ chế lương theo vị trí,...

Tham gia thực hiện các hoạt động tổ chức văn hóa và truyền thông nội bộ

Theo dõi kỷ luật nhân sự, quản lý thất thoát, nghỉ việc của nhân sự

Thực hiện làm các báo cáo liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên tinh thần học hỏi và khả năng thích nghi nhanh.

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Quản trị Nhân lực, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan

Kỹ năng giao tiếp, phối hợp tốt.

Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc

Lương cơ bản: 5-7M/ tháng.

Được đào tạo sâu về chuyên môn trong quá trình làm việc và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kì thực tập

Thưởng lễ tết, tháng 13, sinh nhật, du lịch, nghỉ mát hàng năm

Được tham gia teambuilding hằng năm, party sinh nhật …

Làm việc trong môi trường thoải mái, năng động, trẻ trung.

