Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Thời Trang DEME làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Thời Trang DEME
Ngày đăng tuyển: 22/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/06/2025
Thời Trang DEME

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Thời Trang DEME

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị Louis city, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Hỗ trợ các công tác tuyển dụng: Nhận đề xuất tuyển dụng từ các phòng ban, thực hiện lên content tuyển dụng, đăng bài, tìm kiếm ứng viên; thực hiện hẹn phỏng vấn và các công việc hỗ trợ onboard cho ứng viên.
Hỗ trợ quản lý sổ thông tin nhân sự của công ty: Cập nhật thông tin nhân sự mới, cập nhật các thay đổi trong thông tin của nhân sự.
Hỗ trợ các công tác BHXH
Xử lý các công việc hành chính: In ấn văn bản, hợp đồng. Được hướng dẫn truy soát thông tin hợp đồng, các luật kinh tế liên quan,...
Thực hiện khảo sát cho cán bộ nhân viên định kỳ: Khảo sát các vấn đề liên quan đến chính sách, cơ chế lương, môi trường làm việc,....
Thực hiện đào tạo hội nhập: Nội quy lao động, cơ chế lương theo vị trí,...
Tham gia thực hiện các hoạt động tổ chức văn hóa và truyền thông nội bộ
Theo dõi kỷ luật nhân sự, quản lý thất thoát, nghỉ việc của nhân sự
Thực hiện làm các báo cáo liên quan.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên tinh thần học hỏi và khả năng thích nghi nhanh.
Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Quản trị Nhân lực, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan
Kỹ năng giao tiếp, phối hợp tốt.
Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc

Tại Thời Trang DEME Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 5-7M/ tháng.
Được đào tạo sâu về chuyên môn trong quá trình làm việc và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kì thực tập
Thưởng lễ tết, tháng 13, sinh nhật, du lịch, nghỉ mát hàng năm
Được tham gia teambuilding hằng năm, party sinh nhật …
Làm việc trong môi trường thoải mái, năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thời Trang DEME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Thời Trang DEME

Thời Trang DEME

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 104, ngõ 381 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

