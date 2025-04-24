Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH D.Ragoon làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, Tòa D29 Phạm Văn Bạc, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ công tác tuyển dụng (Recruiting): đăng tin, lọc CV, tìm kiếm UV đa dạng nền tảng, hỗ trợ UV trong quá trình ứng tuyển, xây dựng data UV khoa học…

Hỗ trợ xây dựng Thương hiệu tuyển dụng (Employer Branding): design hình ảnh, video, lên content liên quan tới các event, văn hóa, con người của Công ty trên fanpage, linkedin.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hoạt động nội bộ (Internal Communication).

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 chuyên ngành liên quan đến Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kinh nghiệm thực tập, tham gia các CLB, sự kiện là điểm cộng

Sáng tạo, nhiệt huyết, chăm chỉ, có khả năng kết nối mọi người

Đảm bảo thời gian thực tập part time/full time ít nhất 3 tháng (50%h công/tháng)

Tại Công ty TNHH D.Ragoon Thì Được Hưởng Những Gì

Có lương hỗ trợ thực tập

Làm việc trong môi trường game năng động, trẻ trung

Được tham gia trực tiếp công tác tuyển dụng, xây dựng thương hiệu

Được đào tạo, hướng dẫn trực tiếp các nghiệp vụ

Đồ ăn vặt, thức uống free tại văn phòng

Ưu tiên xét duyệt lên nhân viên chính thức sau quá trình thực tập

Hỗ trợ dấu thực tập cho sinh viên năm cuối

Thời gian làm việc: 8h - 17h, Thứ 2 - Thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH D.Ragoon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin