Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH D.Ragoon làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty TNHH D.Ragoon
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 7, Tòa D29 Phạm Văn Bạc, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ công tác tuyển dụng (Recruiting): đăng tin, lọc CV, tìm kiếm UV đa dạng nền tảng, hỗ trợ UV trong quá trình ứng tuyển, xây dựng data UV khoa học…
Hỗ trợ xây dựng Thương hiệu tuyển dụng (Employer Branding): design hình ảnh, video, lên content liên quan tới các event, văn hóa, con người của Công ty trên fanpage, linkedin.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hoạt động nội bộ (Internal Communication).
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 4 chuyên ngành liên quan đến Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kinh nghiệm thực tập, tham gia các CLB, sự kiện là điểm cộng
Sáng tạo, nhiệt huyết, chăm chỉ, có khả năng kết nối mọi người
Đảm bảo thời gian thực tập part time/full time ít nhất 3 tháng (50%h công/tháng)
Tại Công ty TNHH D.Ragoon Thì Được Hưởng Những Gì
Có lương hỗ trợ thực tập
Làm việc trong môi trường game năng động, trẻ trung
Được tham gia trực tiếp công tác tuyển dụng, xây dựng thương hiệu
Được đào tạo, hướng dẫn trực tiếp các nghiệp vụ
Đồ ăn vặt, thức uống free tại văn phòng
Ưu tiên xét duyệt lên nhân viên chính thức sau quá trình thực tập
Hỗ trợ dấu thực tập cho sinh viên năm cuối
Thời gian làm việc: 8h - 17h, Thứ 2 - Thứ 6
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH D.Ragoon
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
