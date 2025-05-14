Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ASM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: toà nhà NHS Trung văn, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Săn “chiến thần” kinh doanh: Tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự phòng Kinh doanh (Sales Executive, Trưởng nhóm) qua các kênh như TopCV, LinkedIn, VietnamWorks,… và mối quan hệ cá nhân.

Mục tiêu: 10-15 ứng viên chất lượng/tháng!

Casting chuyên nghiệp: Phối hợp với quản lý để tổ chức phỏng vấn, đánh giá ứng viên, đảm bảo chọn được những “ngôi sao” phù hợp với văn hóa ASM.

Đăng tin tuyển dụng “chất như nước cất”, sáng tạo nội dung để thu hút ứng viên trên mạng xã hội và các nền tảng việc làm.

Chăm sóc ứng viên: Hỗ trợ ứng viên từ A-Z (tư vấn, giải đáp thắc mắc, theo dõi onboarding), đảm bảo trải nghiệm “5 sao” cho mọi ứng viên.

Phối hợp với bộ phận Truyền thông để tổ chức các sự kiện của Công ty

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Giao tiếp siêu “mượt”, thuyết phục ứng viên “join team” chỉ trong một nốt nhạc.

+ Lợi thế khi biết sử dụng các nền tảng tuyển dụng (LinkedIn, TopCV, VietnamWorks).

+ Sáng tạo nội dung tuyển dụng, biết cách “hút” ứng viên trên mạng xã hội: tiktok, youtube,…

+ Năng động, nhiệt huyết, không ngại thử thách – bạn là “chiến thần” săn người tài!

+ Kỷ luật trong công việc, luôn đúng deadline và đạt KPI.

+ Đam mê lĩnh vực bất động sản và tuyển dụng, sẵn sàng bứt phá để dẫn đầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ASM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ đóng dấu xác nhận của Công ty sau khi thực tập

Có mức hỗ trợ cố định hấp dẫn cho ứng viên

Được cấp phát công cụ dụng cụ khi đến làm việc

Tham gia vào các hoạt động của công ty: Teambulding, sinh nhật, Year end Party,…..

Đánh giá sau thực tập → tiến đến tiếp nhận chính thức. Cơ hội nghề nghiệp rộng mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ASM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin