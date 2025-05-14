Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ASM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ASM
- Hà Nội: toà nhà NHS Trung văn, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Săn “chiến thần” kinh doanh: Tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự phòng Kinh doanh (Sales Executive, Trưởng nhóm) qua các kênh như TopCV, LinkedIn, VietnamWorks,… và mối quan hệ cá nhân.
Mục tiêu: 10-15 ứng viên chất lượng/tháng!
Casting chuyên nghiệp: Phối hợp với quản lý để tổ chức phỏng vấn, đánh giá ứng viên, đảm bảo chọn được những “ngôi sao” phù hợp với văn hóa ASM.
Đăng tin tuyển dụng “chất như nước cất”, sáng tạo nội dung để thu hút ứng viên trên mạng xã hội và các nền tảng việc làm.
Chăm sóc ứng viên: Hỗ trợ ứng viên từ A-Z (tư vấn, giải đáp thắc mắc, theo dõi onboarding), đảm bảo trải nghiệm “5 sao” cho mọi ứng viên.
Phối hợp với bộ phận Truyền thông để tổ chức các sự kiện của Công ty
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Lợi thế khi biết sử dụng các nền tảng tuyển dụng (LinkedIn, TopCV, VietnamWorks).
+ Sáng tạo nội dung tuyển dụng, biết cách “hút” ứng viên trên mạng xã hội: tiktok, youtube,…
+ Năng động, nhiệt huyết, không ngại thử thách – bạn là “chiến thần” săn người tài!
+ Kỷ luật trong công việc, luôn đúng deadline và đạt KPI.
+ Đam mê lĩnh vực bất động sản và tuyển dụng, sẵn sàng bứt phá để dẫn đầu.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ASM Thì Được Hưởng Những Gì
Có mức hỗ trợ cố định hấp dẫn cho ứng viên
Được cấp phát công cụ dụng cụ khi đến làm việc
Tham gia vào các hoạt động của công ty: Teambulding, sinh nhật, Year end Party,…..
Đánh giá sau thực tập → tiến đến tiếp nhận chính thức. Cơ hội nghề nghiệp rộng mở
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ASM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI