Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia trực tiếp vào một phần hoặc toàn bộ quy trình tuyển dụng dưới sự hướng dẫn và kèm cặp của Trưởng nhóm Tuyển dụng.

- Tìm kiếm ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng thông qua các nguồn như mạng xã hội, website tuyển dụng, người thân, network cá nhân

- Chăm sóc ứng viên trong suốt quá trình ứng tuyển

- Phỏng vấn vòng 1 (tùy vị trí)

- Quản lý data, dữ liệu ứng viên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật hoặc các ngành liên quan.

Anh ngữ: Ưu tiên các bạn có tiếng Anh tốt.

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Thái độ, tố chất:

- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

- Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

- Nhanh nhẹn, chủ động.

Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân.

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

– Được học hỏi, tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Mircrosoft, IBM, Google .

– Có cơ hội lên chính thức nếu đáp ứng trong quá trình thực tập.

– Môi trường làm việc năng động, tôn trọng lẫn nhau.

– Đồng nghiệp trẻ trung, đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ nhau

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin