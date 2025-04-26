Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa HUD số 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ tuyển dụng, đăng bài, tìm kiếm, liên hệ ứng viên, set up phỏng vấn.
Hỗ trợ thực hiện các công việc truyền thông nội bộ.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.
Quay dựng clip, content nội dung thu hút tuyển dụng, tạo nguồn ứng viên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên các ngành Quản trị nhân sự, Luật, Kinh tế, truyền thông…
Sinh viên năm 3 hoặc năm 4, sắp ra trường.
Tinh thần học hỏi và phát triển bản thân.
có kĩ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ như chat GPT, Canva, Capcut…
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 1.5tr/tháng
Được hướng dẫn công việc và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Làm việc và hướng dẫn các nghiệp vụ nghề nhân sự như tuyển dụng, C&B, theo dõi thống kê, nhập liệu hồ sơ…
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
