Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL

Thực tập sinh Nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa HUD số 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tuyển dụng, đăng bài, tìm kiếm, liên hệ ứng viên, set up phỏng vấn.
Hỗ trợ thực hiện các công việc truyền thông nội bộ.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.
Quay dựng clip, content nội dung thu hút tuyển dụng, tạo nguồn ứng viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên các ngành Quản trị nhân sự, Luật, Kinh tế, truyền thông…
Sinh viên năm 3 hoặc năm 4, sắp ra trường.
Tinh thần học hỏi và phát triển bản thân.
có kĩ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ như chat GPT, Canva, Capcut…

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 1.5tr/tháng
Được hướng dẫn công việc và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Làm việc và hướng dẫn các nghiệp vụ nghề nhân sự như tuyển dụng, C&B, theo dõi thống kê, nhập liệu hồ sơ…
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL

CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Xuân Thủy, số 173, đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-nhan-su-thu-nhap-thoa-thuan-thuc-tap-tai-ha-noi-job352500
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tân Đồng Phúc
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Tân Đồng Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu
Công ty TNHH Tân Đồng Phúc
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME làm việc tại Bình Dương thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME
Hạn nộp: 11/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tân Đồng Phúc
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Tân Đồng Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu
Công ty TNHH Tân Đồng Phúc
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME làm việc tại Bình Dương thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME
Hạn nộp: 11/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam
1 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH MTV Cimigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu Công ty TNHH MTV Cimigo
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM
2 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty TNHH Hoei VN
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Elite Fitness And Yoga Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu Elite Fitness And Yoga Center
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN EZ SHIPPING làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN EZ SHIPPING
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
2 - 2.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Tới 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự NGUYỄN BẢO YẾN làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu NGUYỄN BẢO YẾN
5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
1.5 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
1.5 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SƯỜN MƯỜI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SƯỜN MƯỜI
1.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
2 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty CP Savvycom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Savvycom
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần chứng khoán FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần chứng khoán FPT Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company
1 - 1.5 triệu Chưa có kinh nghiệm