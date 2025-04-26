Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa HUD số 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tuyển dụng, đăng bài, tìm kiếm, liên hệ ứng viên, set up phỏng vấn.

Hỗ trợ thực hiện các công việc truyền thông nội bộ.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Quay dựng clip, content nội dung thu hút tuyển dụng, tạo nguồn ứng viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên các ngành Quản trị nhân sự, Luật, Kinh tế, truyền thông…

Sinh viên năm 3 hoặc năm 4, sắp ra trường.

Tinh thần học hỏi và phát triển bản thân.

có kĩ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ như chat GPT, Canva, Capcut…

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 1.5tr/tháng

Được hướng dẫn công việc và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Làm việc và hướng dẫn các nghiệp vụ nghề nhân sự như tuyển dụng, C&B, theo dõi thống kê, nhập liệu hồ sơ…

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

