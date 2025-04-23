Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/05/2025
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách HĐLĐ cho nhân viên công ty
Thu hồ sơ nhân sự mới, kiểm tra, cập nhật trên phần mềm nhân sự, lưu trữ theo mã NV, lấy vân tay NV mới.
Hướng dẫn làm thủ tục thanh lý nghỉ việc cho nhân sự nghỉ việc ở Hà Nội
Cập nhật danh sách sổ BHXH, thẻ BHYT
Gọi liên hệ trả sổ BHXH chốt, sổ BHXH, thẻ BHYT phát sinh mới (40-50 trường hợp).
Chuẩn bị quà sinh nhật nhân viên, gửi tặng quà sinh nhật hàng tháng tới các leader
Đăng ký MST nhân viên mới/CTV affiliate
Các công việc phát sinh khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 3 hoặc năm 4
Thời gian làm việc đảm bảo tối thiểu 50% thời gian hành chính
Nhanh nhẹn, chăm chỉ và mong muốn theo mảng nhân sự
Có kiến thức cơ bản về excel
Có laptop cá nhân khi đi làm

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên môn
Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (Parttime)
Học hỏi và hỗ trợ từ quản lý
Được đào tạo, hướng dẫn và làm việc thực tế
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở Tầng 6, Tòa Ladeco, 266 Đội Cấn

