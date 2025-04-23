Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách HĐLĐ cho nhân viên công ty
Thu hồ sơ nhân sự mới, kiểm tra, cập nhật trên phần mềm nhân sự, lưu trữ theo mã NV, lấy vân tay NV mới.
Hướng dẫn làm thủ tục thanh lý nghỉ việc cho nhân sự nghỉ việc ở Hà Nội
Cập nhật danh sách sổ BHXH, thẻ BHYT
Gọi liên hệ trả sổ BHXH chốt, sổ BHXH, thẻ BHYT phát sinh mới (40-50 trường hợp).
Chuẩn bị quà sinh nhật nhân viên, gửi tặng quà sinh nhật hàng tháng tới các leader
Đăng ký MST nhân viên mới/CTV affiliate
Các công việc phát sinh khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên năm 3 hoặc năm 4
Thời gian làm việc đảm bảo tối thiểu 50% thời gian hành chính
Nhanh nhẹn, chăm chỉ và mong muốn theo mảng nhân sự
Có kiến thức cơ bản về excel
Có laptop cá nhân khi đi làm
Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên môn
Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (Parttime)
Học hỏi và hỗ trợ từ quản lý
Được đào tạo, hướng dẫn và làm việc thực tế
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
