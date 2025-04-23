Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách HĐLĐ cho nhân viên công ty

Thu hồ sơ nhân sự mới, kiểm tra, cập nhật trên phần mềm nhân sự, lưu trữ theo mã NV, lấy vân tay NV mới.

Hướng dẫn làm thủ tục thanh lý nghỉ việc cho nhân sự nghỉ việc ở Hà Nội

Cập nhật danh sách sổ BHXH, thẻ BHYT

Gọi liên hệ trả sổ BHXH chốt, sổ BHXH, thẻ BHYT phát sinh mới (40-50 trường hợp).

Chuẩn bị quà sinh nhật nhân viên, gửi tặng quà sinh nhật hàng tháng tới các leader

Đăng ký MST nhân viên mới/CTV affiliate

Các công việc phát sinh khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 3 hoặc năm 4

Thời gian làm việc đảm bảo tối thiểu 50% thời gian hành chính

Nhanh nhẹn, chăm chỉ và mong muốn theo mảng nhân sự

Có kiến thức cơ bản về excel

Có laptop cá nhân khi đi làm

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên môn

Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (Parttime)

Học hỏi và hỗ trợ từ quản lý

Được đào tạo, hướng dẫn và làm việc thực tế

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.