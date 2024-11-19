Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 118 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận
• Thiết kế hình ảnh ứng dụng trên các nền tảng như website, Facebook, sàn thương mại điện tử.
• Thiết kế banner, logo, hình ảnh sản phẩm
• Phối hợp team thiết kế để sáng tạo hình ảnh,...
• Hỗ trợ team thiết ké trong việc lên và hoàn thiện ý tưởng truyền thông.
• Chụp ảnh sản phẩm.
• Các công việc khác theo yêu cầu quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên sinh viên năm 4. hoặc đã tốt nghiệp các trường/ khóa học thiết kế, các ngành đồ họa ứng dụng và có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Graphic Designer.
• Có Laptop cá nhân.
• Biết sử dụng Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Indesign, ...
• Có đam mê với đồ họa.
• Tư duy thẩm mỹ tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ thông tin báo cáo và dấu mộc thực tập, hình ảnh (trong phạm vi khả năng).
Được đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng
Các ngày nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty
Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
