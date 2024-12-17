Tuyển Thực tập sinh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Tân Tùng Dương, 222 – 226 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP. HCM., Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Tuyển dụng:
Chịu trách nhiệm tuyển dụng theo yêu cầu của quản lý trực tiếp. Đảm bảo tuyển đủ, đúng hạn, đúng yêu cầu và theo đúng quy trình tuyển dụng.
Hỗ trợ sàng lọc CV, liên hệ hẹn phỏng vấn và hỗ trợ CV cho team
Xây dựng thương hiệu tuyển dụng:
Hỗ trợ xây dựng Fanpage/website tuyển dụng
Hỗ trợ thiết kế hình ảnh, content, đăng bài và các hoạt đông khác.
Chịu trách nhiệm trong việc kết nối ứng viên: trả lời tin nhắn, comment, hướng dẫn ứng tuyển cho ứng viên.
Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (08h30 – 17h30)
Thời gian làm việc:
Địa điểm làm việc: 222 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình.
Địa điểm làm việc:

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên vừa tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị nhân lực,... hệ Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học
Không yêu cầu kinh nghiệm
Sáng tạo nội dung và phát triển toàn bộ các kênh truyền thông hiện có của phòng tuyển dụng
Có khả năng viết, thẩm mỹ hình ảnh, thiết kế cơ bản (canva) Sáng tạo, nhiều năng lượng và mong muốn tập trung phát triển con người và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới tập thể/cộng đồng
Thái độ chân thành, thẳng thắn, kiên trì Có định hướng theo mảng Tuyển dụng nhân sự
Thực tập Full time

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ phụ cấp: 1.950.000/tháng.
Cơ hội được tham gia vào công việc thực tế tại công ty.
Được đào tạo bài bản về kiến thức, nghiệp vụ, chuyên môn mảng Tuyển dụng.
Môi trường làm việc công ty nước ngoài chuyên nghiệp, hiện đại, trang thiết bị làm việc công ty cung cấp khi làm tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 222-226 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

