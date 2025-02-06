Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VIỆT
- Hồ Chí Minh: 1A – Đào Trinh Nhất ( Đường 11) – Linh Tây, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Triển khai nội dung cho website, fanpage và các kênh mạng xã hội.
Phối hợp xây dựng kế hoạch marketing tổng thể.
Theo dõi hiệu quả chiến lược, phân tích dữ liệu và đề xuất giải pháp.
Được đào tạo và thực hiện các chiến dịch email marketing, social marketing.
Phối hợp với các bộ phận liên quan, báo cáo kết quả công việc cho cấp trên.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phong, photoshop cơ bản.
Có tinh thần học tập, sáng tạo và nắm bắt xu hướng.
Trung thực, có trách nhiệm, chủ động trong công việc.
Ưu tiên có máy tính cá nhân.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Xem xét lên thử việc sau 2 tháng thực tập.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
