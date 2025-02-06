Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1A – Đào Trinh Nhất ( Đường 11) – Linh Tây, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Triển khai nội dung cho website, fanpage và các kênh mạng xã hội.

Phối hợp xây dựng kế hoạch marketing tổng thể.

Theo dõi hiệu quả chiến lược, phân tích dữ liệu và đề xuất giải pháp.

Được đào tạo và thực hiện các chiến dịch email marketing, social marketing.

Phối hợp với các bộ phận liên quan, báo cáo kết quả công việc cho cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên chuyên ngành Marketing / Quản trị kinh doanh là lợi thế.

Thành thạo tin học văn phong, photoshop cơ bản.

Có tinh thần học tập, sáng tạo và nắm bắt xu hướng.

Trung thực, có trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Ưu tiên có máy tính cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm - được đào tạo chuyên môn.

Xem xét lên thử việc sau 2 tháng thực tập.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.