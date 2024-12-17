Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 52 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Tìm kiếm, liên hệ cung cấp lấy báo giá cho dự án;

Làm so sánh giá, đề xuất chọn Nhà cung cấp phù hợp nhất;

Theo dõi trình ký chứng từ nội bộ;

Liên hệ với các phòng ban nội bộ để nắm rõ nhu cầu;

Thực hiện các công việc phát sinh được giao bởi Trưởng phòng;

Lập các báo cáo và cập nhật thông tin nhà cung cấp.

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 trường ĐH/CĐ các ngành có liên quan;

Sử dụng tốt tin học văn phòng, thành thạo excel;

Kỹ năng giao tiếp tốt;

Kỹ năng làm việc độc lập và chịu áp lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ 1.000.000 VND/tháng khi làm đủ 100h/tháng;

Hỗ trợ về bài báo cáo, dấu mộc;

Được training chi tiết về công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company

