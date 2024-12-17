Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company
- Hồ Chí Minh: 52 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 1 Triệu
Tìm kiếm, liên hệ cung cấp lấy báo giá cho dự án;
Làm so sánh giá, đề xuất chọn Nhà cung cấp phù hợp nhất;
Theo dõi trình ký chứng từ nội bộ;
Liên hệ với các phòng ban nội bộ để nắm rõ nhu cầu;
Thực hiện các công việc phát sinh được giao bởi Trưởng phòng;
Lập các báo cáo và cập nhật thông tin nhà cung cấp.
Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng tốt tin học văn phòng, thành thạo excel;
Kỹ năng giao tiếp tốt;
Kỹ năng làm việc độc lập và chịu áp lực.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ về bài báo cáo, dấu mộc;
Được training chi tiết về công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI