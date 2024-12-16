Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Thực tập sinh

Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Chung cư Q7 Riverside (Sảnh B2) , 04 Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM, Quận 7, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 1 Triệu

- Tiếp nhận và phối hợp với các phòng ban liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh của khách hàng (trực tiếp, điện thoại, zalo hoặc email).
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng.
- Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
- Giữ gìn hình ảnh, uy tín, tiêu chuẩn dịch vụ của công ty
- Các công việc khác được giao bởi BGĐ và TBP
- Thời hạn thực tập: Đủ 3 tháng

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Có đạo đức nghề nghiệp, nhanh nhẹn, năng động
- Thân thiện, nhiệt tình, cẩn thận, có tư duy phục vụ tốt.
- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hòa đồng, hỗ trợ trong công việc.
- Được đào tạo chuyên nghiệp về phát triển bản thân, dự án và thị trường BĐS.
- Thời gian làm việc:
+ Từ 8h đến 17h30 (Nghỉ trưa từ 11h30 - 13h)
+ Được Off 4 ngày/tháng
- Trợ cấp 1 Triệu/tháng
- Hỗ trợ Mộc sau khi kết thúc kì thực tập
- Cơ hội thăng tiến và trở thành nhân viên chính thức
- Các buổi ăn uống, trà sữa, Team building, sinh nhật nhân viên, Year End Party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Lavita Charm Shophouse TM21, Phường Trường Thọ, Thủ Đức..

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

