Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Chung cư Q7 Riverside (Sảnh B2) , 04 Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM, Quận 7, Quận Thủ Đức

- Tiếp nhận và phối hợp với các phòng ban liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh của khách hàng (trực tiếp, điện thoại, zalo hoặc email).

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng.

- Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

- Giữ gìn hình ảnh, uy tín, tiêu chuẩn dịch vụ của công ty

- Các công việc khác được giao bởi BGĐ và TBP

- Thời hạn thực tập: Đủ 3 tháng

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Có đạo đức nghề nghiệp, nhanh nhẹn, năng động

- Thân thiện, nhiệt tình, cẩn thận, có tư duy phục vụ tốt.

- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hòa đồng, hỗ trợ trong công việc.

- Được đào tạo chuyên nghiệp về phát triển bản thân, dự án và thị trường BĐS.

- Thời gian làm việc:

+ Từ 8h đến 17h30 (Nghỉ trưa từ 11h30 - 13h)

+ Được Off 4 ngày/tháng

- Trợ cấp 1 Triệu/tháng

- Hỗ trợ Mộc sau khi kết thúc kì thực tập

- Cơ hội thăng tiến và trở thành nhân viên chính thức

- Các buổi ăn uống, trà sữa, Team building, sinh nhật nhân viên, Year End Party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP

